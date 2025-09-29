GENERANDO AUDIO...

¿Fotos en el Aeropuerto de la Ciudad de México? Foto: Cuartoscuro

En fechas recientes, el Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) informó que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) está prohibido tomar fotografías o videos en zonas restringidas y estériles, como parte de las disposiciones nacionales e internacionales de seguridad aérea. La circular 09/2025 fue emitida el pasado 23 de septiembre y enviada a los miembros del gremio.

El capitán Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos de México, explicó en entrevista para Uno TV que la medida no es nueva, sino un recordatorio para los tripulantes sobre espacios específicos donde no se permite grabar ni fotografiar.

Áreas donde no se pueden tomar fotos en el AICM

De acuerdo con la circular y lo señalado por Domínguez, las zonas restringidas donde está prohibido el uso de cámaras o celulares para tomar imágenes son:

Puntos de inspección de seguridad Zona de Aduana y Migración Rampas o áreas sin pasillos telescópicos, consideradas estériles y restringidas Áreas estériles

El Colegio de Pilotos subrayó que en estas áreas, en caso de detectar a una persona grabando o fotografiando, será remitida a la autoridad aeronáutica.

Dónde sí se pueden tomar fotos en el AICM

El capitán Domínguez precisó que en las zonas públicas y ambulatorias, como los pasillos de las terminales, las salas de espera, los andenes e incluso dentro de los aviones, sí está permitido tomar fotografías o videos.

“No hay una disposición que prohíba el celular dentro del Aeropuerto. Sin embargo, hay dependencias que tienen facultad para restringirlo en ciertas áreas, como Migración y Aduanas”, detalló.

De hecho, en su propia cuenta oficial, el AICM aclaró en 2021 a través de un tuit que: “AICM no prohíbe usar celular en áreas abiertas a usuarios. Dentro del AICM actúan dependencias como SAT/Aduanas, Migración, que en sus competencias desempeñan funciones en cumplimiento de normas nacionales e internacionales que se deben cumplir”.

Fundamento legal sobre fotos y celulares en aeropuertos

La Ley de Aeronáutica Civil define como zona estéril el espacio entre los puestos de inspección y las aeronaves, cuyo acceso está estrictamente controlado.

Por su parte, la Ley Aduanera, en su artículo 192, establece que se comete infracción quien utilice celulares u otros medios de comunicación en áreas señaladas como restringidas por las autoridades aduaneras.

Además, el artículo 144, fracción VIII de la misma ley otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de fijar los lineamientos sobre el uso de teléfonos celulares en recintos fiscales y aduanas dentro de los aeropuertos autorizados para el tráfico internacional.

Debate en redes sociales

Aunque la circular fue emitida el 23 de septiembre, la discusión se intensificó el fin de semana cuando el conductor de televisión José Ramón San Cristóbal, “El Estaca”, publicó en su cuenta de X que personal de seguridad del AICM obligó a varias personas a borrar las fotos que se tomaron con él a su llegada a la capital.

En su publicación acusó censura por parte de la terminal aérea, lo que generó debate sobre el alcance de las restricciones.

Contexto de seguridad

De acuerdo con el CPAM, la medida busca prevenir riesgos para pasajeros y personal operativo. En puntos de inspección, la restricción responde a la prevención de actos ilícitos, ya que grabar en esas áreas puede vulnerar protocolos de seguridad. En zonas de rampas, donde circulan vehículos y equipos de apoyo, la limitación busca evitar distracciones y accidentes.}

