Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, el abogado que promovió amparos para hijos de AMLO y defendió a Caro Quintero

Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald es un nombre que ha ganado notoriedad por los recientes amparos contra cualquier orden de aprehensión promovido para los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán (“Andy”) y Gonzalo López Beltrán.

Pero también es recordado por representar a un personaje de alto perfil, Rafael Caro Quintero, conocido como el “Narco de narcos”

¿Quién es Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald?

Aunque no hay mucha información pública detallada sobre su biografía completa, Rodríguez Smith Macdonald es un litigante que ha participado en amparos importantes en México.

Se le reconoce por defender causas vinculadas con el narcotráfico —como la de Rafael Caro Quintero— y recientemente tramitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión, incomunicación o desaparición forzada a miembros de la familia del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Abogado de Rafael Caro Quintero

Entre julio y agosto de 2022, Francisco Javier fue abogado defensor del narcotraficante Rafael Caro Quintero luego de su captura en Sinaloa, y promoviendo un amparo contra el proceso de extradición a Estados Unidos.

Cabe señalar que ese mismo año, Caro Quintero designó después a dos abogados particulares para que lo representaran en el juicio de amparo.

Amparo a hijos de AMLO

En septiembre de 2025, se reveló que Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald promovió un amparo en favor de Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, este 16 de septiembre ante el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, quien ingresó la solicitud de manera electrónica.

Ese mismo amparo incluyó a otros nombres relacionados con las investigaciones del caso de huachicol fiscal.

Asimismo, medios locales señalan que el mismo Francisco Javier no nada más promovió los amparos en el estado de Zacatecas, sino también ante juzgados de la Ciudad de México y Tabasco, sin confirmarse que la familia de López Obrador lo haya contratado como defensa.