Foto: Cuartoscuro

Con un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró este domingo 5 de octubre su primer año de Gobierno. Este evento marcó, a su vez, el cierre de la Gira Nacional de Rendición de Cuentas, en la que recorrió el país en las últimas semanas para dar a conocer a la población las acciones de su administración.

El mensaje de la titular del Ejecutivo destacó desde un principio y es que citó la siguiente frase histórica: “Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, utilizada por Abraham Lincoln el 19 de noviembre de 1863 en su famoso discurso de Gettysburg.

Claudia Sheinbaum cita frase histórica de Abraham Lincoln

En su discurso, Sheinbaum Pardo destacó la importancia de la participación de los ciudadanos en las decisiones de su administración y aseguró que la conmemoración de hoy era por el primer “año del Gobierno del pueblo”.

Indicó que desde que tomó posesión como Presidenta de México no camina ni gobierna sola porque, enfatizó, su administración es un “Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Este mensaje se presentó como parte de su rendición de cuentas sobre los avances de su administración y los proyectos en curso. Aunque no citó su nombre, Sheinbaum hizo referencia a la frase histórica de Abraham Lincoln. Dicha expresión refleja la idea de que la autoridad política emana de los ciudadanos y debe actuar en beneficio de la sociedad.

A lo largo de su mensaje, la mandataria federal destacó la reducción de la pobreza, la aprobación de reformas estructurales y el impulso a la soberanía nacional, además de refrendar su cercanía con el movimiento que encabezó Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo “fue, es y será siempre un ejemplo de honradez”.

No es la primera vez que Sheinbaum cita frase de Lincoln

La primera vez que Sheinbaum Pardo hizo uso de la frase histórica de Lincoln fue el 3 de septiembre de 2024, antes de convertirse oficialmente en Presidenta de México. Aquella vez, la hoy mandataria federal citó al expresidente de Estados Unidos para defender a la entonces reforma judicial.

Cuestionó que si a la presidenta o presidente lo elige el pueblo, al poder legislativo lo elige el pueblo, por qué se consideraría autoritarismo si los jueces, magistrados y ministros son elegidos de la misma forma.



Ya siendo presidenta fue que citó la misma frase. El 18 de noviembre de 2024, en la Cumbre del G20, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, Sheinbaum Pardo la mencionó para referirse a que la libertad se promueve con la inclusión y la democracia en todos los ámbitos de la vida pública.

El 12 de enero de 2025, durante su Informe por los 100 días de Gobierno, Sheinbaum citó por tercera vez la frase histórica de Lincoln. En dicha ocasión para refrendar su compromiso de que gobierna para todos los mexicanos y las mexicanas.

Constitución de Francia cita frase de Lincoln

La influencia de la frase que dijo Lincoln en su discurso Gettysburg ha sido tan grande que la fórmula del “Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” para definir la democracia está plasmada en el artículo 2 de la Constitución de Francia.

“El idioma de la República es el francés.

El emblema nacional es la bandera tricolor, azul, blanco y rojo.

El himno nacional es La Marsellesa.

El lema de la República es: ‘Libertad, Igualdad, Fraternidad’.

Su principio es: Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”

