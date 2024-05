Frases célebres de mamás mexicanas que nos marcaron para siempre

Un 10 de mayo, sin recordar las frases célebres de las mamás mexicanas… ¡No es un 10 de mayo!

Idaifi, una madre mexicana, junto con su hija, comparten con UnoTV una de las frases más célebres, en el marco del festejo del 10 de mayo:

¿Y si lo encuentro, qué te hago?

A decir de Idaifi, la frase hace alusión a cuando a tu hijo, o hija, quien “siempre quiere que le des todo en la mano”, lo mandas a buscar algo y, por lo mismo, nunca lo encuentra.

A Fernanda le quedó muy grabada la expresión “vas a ver”.

“Por ejemplo: el ‘vas a ver, vas a ver ahorita, tantito y sigas, vas a ver cómo te va a ir’… Era cuando se daba cuenta de que algo estaba haciendo mal, pero no sabía si seguirle o no seguirle, ‘vas a ver’ y yo decidía si me portaba bien o no, y ya mejor le paraba”, refiere.

El tiempo no pasa en vano y Alfredo lo sabe, su mamá Liliana le recuerda constantemente la siguiente frase:

“Como te ves me vi, como me ves te verás”.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Ideas para celebrar a mamá sin gastar dinero]

“Lo digo porque a veces, ahorita a esta edad, no hago algunas cosas y le digo (a mi hijo) ándale, ayúdame, pues ‘así como tú te ves, yo me vi y así como estoy, así vas a necesitar ayuda también‘”, señala la señora Liliana.

La señora María del Carmen platica que una vez hasta corrió a su hijo con una frase célebre usada por las mamás mexicanas: “Yo soy tu madre, y mientras yo viva, esta es mi casa, y si no te parece, pues órale”.

“Mi hijo me dice ‘no te la perdono, mamá’, no se me ha olvidado… Me vale gorro, o sea que, pues si te vale, pues a mí me vale más”, cuenta, sonriente, María del Carmen.

Luis destaca, por su parte, que con una frase no lo dejaban hacer lo mismo que a sus amigos:

“¡Ah!, ¿por qué ellos se dan de palos, tú también?”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Mamá siempre tenía una frase para cada ocasión que nos marcó de por vida, estas eran utilizadas antes, durante o después de un regaño.