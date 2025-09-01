Las 10 frases más destacadas del Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum dio su Primer Informe de Gobierno. Foto: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum Pardo rindió su Primer Informe de Gobierno en donde destacó avances en diversas materias. A lo largo de su discurso, la presidenta pronunció varias frases y Uno TV te trae las mejores 10.

Las mejores 10 frases de Claudia Sheinbaum durante el Primer Informe de Gobierno

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum destacó la relación de México con otras naciones, el arraigo de la cuarta transformación también recordó al expresidente López Obrador.

“No olvidaré las causas que nos han movido”

Al inicio de su discurso afirmó que en la presidencia no olvidará las causas que han motivado su actuar político.

“Jamás olvidaré las causas que nos han movido siempre: construir un México más justo, democrático, libre y soberano”

“No llegué sola”

Reiteró que, con su triunfo electoral, también ganaron todas las mexicanas.

“Como primera mujer presidenta en rendir cuentas a la nación, sostengo, como el primer día, que no llegué sola, llegué con todas las mujeres mexicanas”

Recordó a López Obrador

Sheinbaum Pardo afirmó que da continuidad al proyecto del expresidente López Obrador.

“Damos continuidad y avanzamos sustentados en la gran hazaña del presidente López Obrador, que no solo separó el poder político del poder económico, sino que con un nuevo proyecto de justicia social sacó de la pobreza a más de 13.5 millones de personas”

Habló del pasado político en México

“Quedó en el pasado la oscura noche neoliberal… En nuestro país, la corrupción dañó, durante muchos años, el bienestar del pueblo”

“El progreso sin justicia está destinado al fracaso”

La presidenta también destacó que el progreso debe estar acompañado de justicia.

“El progreso sin justicia no es sostenible, ni social, ni económica, ni políticamente y está destinado al fracaso”

“La presidenta camina sin miedo”

Durante su Primer Informe de Gobierno, destacó su cercanía con la gente. Además, afirmó que su administración no reprime ni censura.

“En México no se reprime. No se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo. Se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia. No existe la censura, todas las autoridades son elegidas por el pueblo y la presidenta camina sin miedo y con cercanía por todo el país”

La 4T se profundiza

Sheinbaum Pardo afirmó que la cuarta transformación se profundiza y arraiga en la gente.

“Que se oiga bien, fuerte y lejos: la cuarta transformación no solo continúa, sino que se profundiza, se arraiga en el pueblo con más fuerza que nunca. Es decir, la transformación avanza”

Dio la bienvenida al nuevo Poder Judicial

Tras hablar de las elecciones del Poder Judicial, Sheinbaum Pardo dio la bienvenida a sus nuevos integrantes prometiendo un “verdadero Estado de Derecho”.

“Bienvenido al nuevo Poder Judicial… Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia. Un verdadero Estado de Derecho”

México es respetado a nivel mundial

Al hablar de las relaciones de México con varias naciones, Sheinbaum Pardo destacó que el país es respetado de nivel internacional.

“México es respetado en el mundo entero. Se sabe que nuestro pueblo noble, generoso y valiente y que estamos viviendo un momento esteral en nuestra historia”

Deuda histórica con los pueblos indígenas

En su Primer Informe de Gobierno, Sheinbaum Pardo reconoció a los pueblos indígenas.

“No puede haber justicia verdadera si no empezamos por saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas. No puede haber democracia real si se excluye la voz de quienes llevan siglos resistiendo. No puede haber identidad nacional sin reconocer y dar su lugar al rostro indígena de México que es esencia y grandeza cultural”

La frase plus

La salud es un derecho

Tras hablar del abasto de medicamentos, la presidenta reconoció que la salud es un derecho

“Somos persistentes y certeros, el acceso a la salud no es una mercancía ni un privilegio, es un derecho del pueblo de México”