Las 7 frases de Piña con las que se despidió de la Corte

Norma Piña. Foto: Cuartoscuro

Norma Piña Hernández presentó su último informe de labores como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con algunas frases se despidió de la Corte, que será ocupada por ministros elegidos durante las pasadas elecciones judiciales.

Las mejores frases de Norma Piña en su despedida de la Corte

La Corte en favor de la igual de género

Norma Piña aseguró que la administración dio resultados en favor de la igual de género.

“Estas medidas demuestran con resultados cuantificables el compromiso de esta administración con la igual de género en todas sus dimensiones”

Recursos fueron apegados a la ley

En su último informe de labores, Norma Piña destacó que los recursos fueron ejercidos con apego a la ley.

“El compromiso de esta administración con el uso eficiente y transparente de los recursos fue reconocido por la Auditoria Superior de la Federación, dado que no realizó observación alguna durante este periodo. La Auditoria concluyó en la revisión de las cuentas públicas de 2023 y 2024 que en estos ejercicios fiscales la Suprema Corte cumplió con todas las disposiciones legales en el ejercicio de sus recursos… Los recursos públicos que se asignaron a la Corte se ejercieron en estricto cumplimiento a la ley”

Apelamos a la razón

La presidenta de la SCJN defendió que siempre se apeló a la razón y se honró al juramento de impartir justicia, pese a los ataques.

“Durante los últimos dos años y medio siguió trabajando sin descanso en un marco de condiciones de adversidad sin precedentes bajo el asedio, a pesar de las calumnias, a la desinformación y a la agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución. No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias. No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho… Honramos el juramento de impartir justicia, conscientes de que la independencia judicial no se ostenta, se ejerce, y la narrativa en contra es objeto de prueba”

“Estado se somete a la razón, a la ley”

Norma Piña aseguró que la justicia del país debe tener “sensibilidad” y que se debe tener la confianza “de que la fuerza del Estado se somete a la razón, a la ley”

“La justicia en nuestro país debe atenderse con sensibilidad y con un amplio compromiso social. Escuchar, comprender contextos, remover barreras de acceso y reparar vulneraciones, exige empatía, cercanía y humanidad… La certeza jurídica es en última instancia la tranquilidad de saber a qué atenerse, la posibilidad de cada quien planear su proyecto de vida, la confianza de que la fuerza del Estado se somete a la razón, a la ley”

“Concluye una etapa, pero no la misión”

Casi al final de su discurso destacó que termina una etapa, pero la “ley fundamental permanece”

“Hoy tan solo concluye una etapa, no la misión. La ley fundamental permanece, los derechos reconocidos por ella, permanecen”

“El rumbo del país no depende de aplauso”

Finalmente, destacó que el rumbo del país no puede depender del aplauso ni del agravio.

“El rumbo del país no puede depender del aplauso ni del agravio. Si no de trabajar hombro con hombro para hacer realidad los fines del proyecto nacional contenidos en nuestra Constitución”

El mexicano debe tener un tribunal que lo defienda

Norma Piña también destacó la necesidad de un tribunal que ampare a los “vulnerables” y ponga un “límite al abuso”.

“Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario, ese es el horizonte de la justicia y la razón última de los tribunales, es decir, ser refugio de los vulnerables, de los ciudadanos en general que buscan justicia frente al poder, un límite al abuso y una esperanza cierta para quienes buscan vivir con dignidad”