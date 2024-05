Hicimos un recuento por el Día del Maestro. Foto: Especial

El Día del Maestro en México se festeja cada 15 de mayo, y en esta ocasión, para celebrar un día tan importante, Unotv.com hizo un recuento de las frases típicas de los profesores dentro de las aulas.

“Ese grupito se me separa”

Generaciones van y vienen en los distintos grados escolares, pero algo que nunca va a cambiar es la forma en que nuestros maestros tratan de desintegrar a aquellos compañeros que juntos son un verdadero dolor de cabeza.

“Dejen de hablar, parecen periquitos”

Entre las frases típicas de los profesores se encuentran muchas con las que intentan callar a los más ruidosos de las clases, pues con los parlanchines roban la atención del tema expuesto.

Hasta sello existe para marcar esta conducta en tu cuaderno.

“Si a alguien no le interesa la clase, se puede salir”

A veces la cátedra no marcha como el maestro la planea y su frustración sube a niveles inimaginables cuando sus pupilos no prestan atención, así que se ve obliga a tomar medidas drásticas.

“Bueno, no les interesa, doy el tema por visto”

¿Qué tal cuando los alumnos se la pasan jugando y los maestros dan el tema por visto? Seguramente no se imaginan que de todas maneras habrá preguntas en el examen que los hará ver su suerte.

“Esto es pregunta de examen”

Sobre aviso no hay engaño, y más vale que resaltes en tus apuntes cuando el catedrático te dice esta célebre frase.

“A ver repíteme lo que acabo de explicar”

¿No te ha pasado que la clase es tan aburrida que te pones a hacer cualquier cosa en el celular o te acuerdas de un chisme y pones al día a tu compañerito? Seguramente has estado tan concentrado en tus asuntos que olvidas que estás en clase.

La burbuja se rompe cuando el profe te pide que le expliques lo que acaba de enseñar.

“Les voy a quitar los celulares”

Hablando de celulares, ¿a poco no has sentido el verdadero temor cuando el maestro amenaza con quitártelo y no devolverlo hasta que tus papás vayan por él?

Esas sí que son medidas drásticas.

“Ya tienen el 10, de ustedes depende mantenerlo”

Una más de las frases típicas de los profesores es esta, pues según ellos, todos comenzamos el ciclo escolar con el pie derecho, pero nuestras acciones son determinantes para restar puntos o seguir con buenas calificaciones.

“Agradezcan a su compañero que ahora tienen el doble de tarea”

Hay algunos compañeritos que necesitan más rigor debido a su mala conducta, y una forma de hacerlos entrar en razón es que el resto de los alumnos se moleste con ellos por no estarse en paz, así que están destinados a cargar la culpa del trabajo extra.

“Si no les interesa la clase se pueden ir”

Aparentemente es una buena oferta, pero por respeto y por tu bien, más vale que no le tomes la palabra al maestro cuando te hace una amable invitación a irte. Seguro que sufrirás las consecuencias.

“¿Hablo en chino o qué?”

A veces somos tan, pero tan necios que el profe no entiende por qué no le hacemos caso y acude a su desesperada frase para demostrar lo molesto que se siente con nosotros.

“Aprovechen su educación, no saben el sacrificio que hacen sus padres para que ustedes estudien”

Estas palabras son muy ciertas, pues el acceso a la educación es una gran bendición y a veces se nos olvida que nuestros papás hacen mucho por nosotros. Lo menos que podemos hacer por ellos, y por quien encabeza la clase, es poner atención y centrarnos en nuestras obligaciones dentro del colegio.

“Solo vienes a calentar la banca”

Siempre hay un compañero con cero motivaciones que no hace tareas, no responde las preguntas, reprueba los exámenes, no participa ni cumple con el material. En el mundo del deporte y en la escuela se les llama “calienta bancas”.

“No eres burro, nada más eres flojo”

También existen los estudiantes que suelen dar muestras de lucides en plena clase, demostrando lo que los profes siempre nos dicen: no tienen problemas de aprendizaje, simplemente no les gusta “echarle ganas”.

“Al que copie le rompo el examen”

Se trata de una medida extrema para que los estudiantes se concentren y dejen de hacer trampa. Al final de nuestra vida como estudiantes nos hemos de dar cuenta que el engaño solo nos va a perjudicar a nosotros mismos.

“Otra vez no traes tarea”

Echar la flojera y no hacer tarea es muy peligroso, pues de apoco esto se vuelve un hábito, y si no quieres que el profe te esté cuestionando por no hacer lo que se te pide, mejor cumple con tus obligaciones.

“El que esté calladito es el primer en salir al recreo”

Esta es una de las frases típicas de los profesores cuando somos más pequeñitos. Mantenernos en paz en nuestros lugares nos hacía salir más pronto a jugar un ratito con nuestros amigos en medio de las clases.

“Si no entendieron, ¡pregunten!”

A la escuela se va a aprender, y es normal tener dudas, las cuales deben ser resueltas por los maestros siempre, es por ello por lo que siempre te animan a preguntar cuando algo no queda claro.

Dicen que no hay pregunta tonta, es tonto el que no pregunta.

“Guarda silencio y pon atención”

Típico que estás en medio de una exposición y aprovechas que todo mundo tiene los ojos puestos en el material audiovisual para jugar o platicar, pero el profe te sorprende y te hace un llamado a callarte y centrarte en lo que el resto de la clase está aprendiendo.

“No quiero que hagan rápido su actividad, quiero que la hagan bien”

Más vale lento pero seguro, pues la clave de una buena educación es la constancia y la disciplina, así que enfócate en hacer tus deberes bien y no rápido, pero mal hechos.

“Nada de tiktoks”

La última de nuestras frases es tan actual que seguramente muchos adultos no la llegaron a escuchar, pero los más jóvenes abusan de la inmediatez de las redes sociales para aprender fácil sobre algún tema.

Aunque puede ser un gran material de apoyo, no siempre debes creer todo lo que circula en internet.

¿Por qué se celebra el Día del Maestro?

El Día del Maestro se celebra para reconocer y honrar el papel fundamental que los profesores tienen en la educación y en la formación de las personas.

Los catedráticos son responsables de impartir conocimientos, habilidades y valores a los estudiantes, y contribuyen significativamente al desarrollo de las sociedades.