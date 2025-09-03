Frases y declaraciones de Marco Rubio y De la Fuente en visita a México

GENERANDO AUDIO...

Marco Rubio y Juan Ramón De la Fuente, respectivamente. Foto: SRE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en su visita a la Ciudad de México, sostuvo un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente, entre otros funcionarios de primer nivel.

Tras la reunión, Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente ofrecieron una conferencia conjunta en la que dieron a conocer un comunicado sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad. Subrayaron la creación de un grupo de alto nivel para dar seguimiento a los compromisos entre ambos países y destacaron resultados en el combate al crimen organizado y al tráfico de drogas.

Declaraciones de Juan Ramón de la Fuente

El canciller mexicano destacó que la reunión con Sheinbaum fue “constructiva, productiva, cordial y con una ruta bien definida para ver hacia adelante”.

Entre los puntos centrales del comunicado conjunto, De la Fuente remarcó:

“ Los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman la cooperación en materia de seguridad , la cual se basa en reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y confianza mutua”.

, la cual se basa en reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y confianza mutua”. “ El objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre instituciones de seguridad y autoridades judiciales”.

entre instituciones de seguridad y autoridades judiciales”. “ Colaboramos para atender el movimiento ilegal de personas … esta cooperación fortalecerá la seguridad fronteriza, detendrá el tráfico de fentanilo y de armas”.

… esta cooperación fortalecerá la seguridad fronteriza, detendrá el tráfico de fentanilo y de armas”. “Los dos gobiernos han establecido un grupo de implementación de alto nivel que dará seguimiento a compromisos mutuos, incluyendo acciones contra los cárteles, túneles ilícitos, flujos financieros ilegales y robo de combustible”.

Más adelante, subrayó los principios que sustentan la relación bilateral:

“El respeto irrestricto a la soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración coordinada sin subordinación”.

De la Fuente agregó que ambos gobiernos reforzarán la colaboración en salud pública, con campañas para prevenir el abuso de drogas y opioides.

Declaraciones de Marco Rubio

El secretario de Estado estadounidense celebró los avances:

“ Es la cooperación más estrecha que hemos tenido entre México y Estados Unidos ”.

”. “ Me alegro mucho de que hemos logrado niveles de cooperación que respetan la soberanía y dan resultados concretos ”.

”. “ Tenemos muchas armas que se encuentran en manos de los cárteles; se compran en Estados Unidos y es un problema regional, no sólo de México ”.

”. “ Para enfrentar a estos grupos narcoterroristas que amenazan no sólo a México sino al mundo ”.

”. “Si una embarcación lleva fentanilo o cocaína, es una amenaza inmediata y el presidente tiene el derecho de eliminarla; eso fue lo que pasó ayer en aguas internacionales”.

Una cooperación en marcha

Ambos coincidieron en que la relación bilateral entra en una nueva etapa de coordinación estructurada con metas claras y reuniones periódicas. El objetivo común: hacer más seguras a las comunidades en ambos lados de la frontera.