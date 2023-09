Frente a frente, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes

Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez reunidas en el PRI, era la 1 de la tarde, hermetismo total al exterior de la Sede Nacional del PRI, pero al interior, la reunión esperada. En privado, sentadas frente a frente en un encuentro cordial que concluyó entre aplausos.



En la oficina contigua, ya las estaban esperando ovaciones, en primera fila de Santiago Creel, Rubén Moreira y Manuel Añorve.



Atrás el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. En la puerta, el del PRI, Alito Moreno. El dirigente del PAN, Marko Cortés, se abrió paso y abrazó, primero, a Beatriz Paredes y después a Xóchitl Gálvez.



Las muestras de reconocimiento continuaron para ambas, que parecían coordinadas en coloridos huipiles.

Eran las 13:48 hrs cuando Xóchitl Gálvez salió de Insurgentes 59, desde su camioneta, describió el momento:

“… Platicamos como era lo debido, que somos buenas amigas, solo platicamos…” Xóchitl Gálvez | Virtual responsable de construir el Frente Amplio por México

Beatriz Paredes no habló. Se fue a prisa en su auto. Poco a poco, los otros asistentes abandonaron la sede tricolor.



Marko Cortés, salió pero atendiendo al teléfono, Jesús Zambrano con miras al futuro

“Previendo lo que sigue, ya con la comunicación del Comité Organizador” Jesús Zambrano | Presidente del PRD

Santiago Creel declaró que vendrá la entrega de la constancia a Xóchitl Gálvez, y los eventos que habrán de realizarse para dar las gracias.



Horas más tarde, en redes sociales, Beatriz Paredes también agradeció.

Ver más Expreso mi respeto y reconocimiento a @XochitlGalvez, aprecio sus expresiones cuidadosas hacia mi persona y valoro las coincidencias. Sigamos adelante por el bien de México y el #FrenteAmplioPorMéxico. pic.twitter.com/ynIvnuDESy — Beatriz Paredes (@BeatrizParedes) August 31, 2023

“… Siempre he dicho que soy una mujer de misiones y no de puestos, este es un momento para demostrarlo” Beatriz Paredes | Ex aspirante a construir el Frente Amplio por México