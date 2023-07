¿Quiénes se registaron para contender en el Frente Amplio por México?

Al igual que lo hace Morena desde mediados de junio, la alianza Va por México, conformada por PRI, PAN y PRD, tendrá un proceso interno para elegir a quien será su candidato en las elecciones 2024, tras participar en seis foros y ganar en dos sondeos, mismo que ya comenzó los registros, con cuatro aspirantes inscritos.

Según su calendario, las inscripciones a la primera fase comenzaron el martes en las oficinas del Comité Organizador ubicadas en Paseo de la Reforma, a donde los aspirantes deben presentar desde su acta de nacimiento y credencial de elector hasta currículum vitae, carta de exposición de motivos y declaraciones 3 de 3 de transparencia y contra la violencia. Después, deben entregar la constancia ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de los partidos.

Así, son varios los presidenciables de la oposición que inician el proceso en busca de participar en los primeros foros, mientras que ya van cinco que “alzaron la mano” en la presentación del Frente Amplio por México y que ya renunciaron a participar en éste por cuestiones relativas a una posible inequidad en el proceso.

En su primer día, y como lo prometió desde que se lanzó la convocatoria, el martes a eso de las 9:00 horas el diputado panista Santiago Creel fue el primero en registrarse como aspirante ante el Comité Organizador, presentando su documentación tras solicitar al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, iniciar con él proceso interno.

Ahí, tras recibir la constancia, el panista se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de considerarse dueño del país, mientras que hizo un llamado a la ciudadanía a recuperar las instituciones por el futuro de México.

Andrés el enojado eres tú, no te confundas. Estás enojado porque la oposición le robó la conversación pública a tus corcholatas que solo despilfarran el dinero. Estás enojado porque le dimos un respiro de esperanza para cambiarle el rumbo al país. ¡Estás enojado porque ya te…

Con experiencia como diputado y senador federal, así como diputado constituyente por la Ciudad de México, el panista ya contendió en las elecciones de 2000 por la Jefatura de Gobierno de la CDMX, perdiendo contra López Obrador, mientras que además ha sido consejero del INE y secretario de Gobernación. Esta es la tercera ocasión en la que busca la candidatura presidencial, tras los procesos internos de 2005 y 2011.

Posteriormente, y tras sus desencuentros con AMLO, quien la llamó candidata de “los de arriba”, la senadora Xóchitl Gálvez acudió a las 10:30 horas en su bicicleta a las oficinas para registrarse, donde reiteró que nadie le ha regalado nunca nada y que además cuenta con el apoyo de miles de ciudadanos.

Asimismo, ante el CEN panista, Gálvez Ruiz recordó que, aunque originalmente buscaba contender por ser la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, los choques con el presidente, que la llevaron a enfrentarse a las puertas cerradas de Palacio Nacional, para impedirle la entrada a la conferencia mañanera, terminaron por convencerla de ir “por la grande”, pues ya había una petición en el portal chance.org con más de 50 mil firmas pidiéndole contender en las elecciones presidenciales de 2024, destacando que 10 mil de éstas eran de mujeres feministas.

“No voy a permitir que el presidente desde su machismo diga que las mujeres no tenemos oportunidad, ni la capacidad”

Hoy dimos el primer paso hacia el México que merecemos. Estoy sorprendida y muy agradecida con todo el cariño que me dieron. 🫶🏼 ¡Todos con la #XóchitlSeñal ! 🤞🏽 #XóchitlVa #MéxicoMereceMás pic.twitter.com/8c4JxFzTs8

Previo a su legislatura como senadora por el PAN, fue delegada de la Miguel Hidalgo, en la CDMX, mientras que en 2010 contendió por la gubernatura de Hidalgo, su entidad natal, misma que perdió contra el PRI, tras su paso por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante el sexenio de Vicente Fox.

Mientras que, pasado el mediodía, el ahora panista, inscrito formalmente desde abril de 2023, Gabriel Quadri, se registró como aspirante para el Frente Amplio por México, en un hecho que causó controversia, debido a que aparece en el registro nacional de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres, por sus ataques contra la diputada trans Salma Luévano.

Sin embargo, pese que permanecerá en el registro hasta enero de 2025, destaca que el tribunal no le quitó en su sentencia la posibilidad de participar en procesos electorales, por lo que la alianza aceptó su inscripción.

“Me siento muy contento de que me reciban y de no resultar yo favorecido me voy a unir, voy a apoyar y voy a contribuir con todas mis piezas, capacidades y talentos a este proyecto de reestructuración nacional”

Gabriel Quadri / diputado del PAN