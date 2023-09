Frentes fríos en verano, muy inusuales; sin embargo, “El Niño” provocará más

El primer frente frío del 2023 se estacionó en el norte del país y en pleno verano.

¿Es común que aparezca este fenómeno durante la estación más calurosa del año?

Justo el martes 29 de agosto del 2023 en el norte del país.

“… son muy inusuales no significa que no ocurra, pero no está dentro de la temporada por así decirlo, lo digamos interesante de este Frente es que estuvo muy estacionario, ¿qué quiere decir eso? No se desplazó de manera violenta, no ingresó a gran parte del territorio mexicano y se quedó digamos en el norte del país”. Christian Domínguez, investigadora del ICAyCC, UNAM



En poco tiempo, el Frente Frío número 1, se disipó. Para el meteorólogo, José Martín Cortés no fue un caso anormal.

“… es normal que se presenten antes de septiembre, no es nada raro, no es atípico, lo atípico ¿cómo podríamos verlo? Que sean 20 frentes fríos, eso sí podría ser algo nunca antes visto, uno o dos, nada raro”. José Martín Cortés, meteorólogo

¿Qué es un Frente Frío?

“… Un frente frío es una división de una masa de aire frío con una masa de aire caliente y en el caso del frente frío es cuando la masa de aire frío desplaza a la masa de aire caliente”. Christian Domínguez, investigadora del ICAyCC, UNAM

¿Sus características? Vientos de 119 kilómetros por hora, temperatura de hasta 10 grados y lluvias intensas.

Ocurren de septiembre a mayo. Este año, por el fenómeno de El Niño se pronostican más.

“… Los frentes van a ser más activos eso es lo que se espera y que afecten más, al menos, la parte Norte del país esa es la señal que se tiene de El niño”. Christian Domínguez, investigadora del ICAyCC, UNAM

El pronóstico de frentes fríos para la siguiente temporada podrá rebasar el promedio, es decir, más de 50 frentes fríos a raíz del fenómeno de El Niño ubicado en el Océano Pacífico.

“… quizá lleguen 60, 65 frentes fríos, bajo El Niño, es mayor la incidencia”. José Martín Cortés, meteorólogo

El pronóstico oficial indica que un frente frío más ocurrirá aún en este verano.