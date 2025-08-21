GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, aunque se avanza en las negociaciones con Estados Unidos para reabrir la frontera al comercio de ganado vivo, aún no hay fecha para retomar ese intercambio, suspendido por el brote de gusano barrenador.

Sheinbaum explicó que ya existe un acuerdo técnico sobre los indicadores para controlar la plaga, considerada altamente dañina, pero mientras tanto el gobierno federal, gobernadores del norte y asociaciones ganaderas acordaron impulsar la producción nacional de carne.

“Más allá de que se abra la frontera para la exportación de ganado, el proyecto que ayer presentamos con Sonora, Coahuila y Durango tiene que ver con la producción de carne en México. Es un programa muy completo para apoyar la producción nacional de carne”, señaló.

El plan forma parte del “Plan México”, cuyo objetivo es fortalecer la autosuficiencia cárnica, garantizar el abasto interno y dar certeza a los productores mientras se define la reapertura del mercado con Estados Unidos.

Pérdidas inmediatas para los productores

El cierre de la frontera responde a la detección de gusanado barrenador en al menos siete estados del país, informó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué.

“Tenemos casos en Veracruz, en Campeche, en Yucatán, unos pocos en Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, y afortunadamente hemos contenido este avance que tenía el gusano barrenador desde Panamá”, señaló.

El funcionario destacó que los planes de contención han funcionado y que el reto es evitar que el brote se disperse hacia el resto del país, lo que complicaría la erradicación.

El secretario admitió que la suspensión temporal de exportaciones representa pérdidas inmediatas para los productores, aunque aseguró que el ganado no ha perdido valor.

“Si el ganadero que pensaba exportar hace 10 días un cargamento de ganado pues obviamente no recibió su dinero, pero esos animales están ahí, siguen ganando peso. En el momento en que logremos que se vuelva a iniciar la exportación, esos animales se van a poder vender, van a valer más”, señaló hace unos días Berdegué.

