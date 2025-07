GENERANDO AUDIO...

El general en retiro Eduardo León Trauwitz, ex titular de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, aseguró que su detención y la de sus colaboradores fue utilizada como una estrategia política para simular avances en el combate al robo de combustible.

En entrevista con Juan Rivas para Noticias en Claro, el militar acusó que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador fue engañado por su equipo con una versión manipulada del llamado “huachicol”.

“El desabasto de combustible fue una mentira, una farsa, un engaño que desafortunadamente creyó el expresidente López Obrador”, declaró Trauwitz. Según dijo, el argumento de cerrar ductos para combatir el robo de hidrocarburos fue contradictorio, ya que el propio mandatario reconoció que el 80% del saqueo provenía de instalaciones internas de Pemex —como refinerías, terminales, barcos y trenes— y no de los ductos.

Protocolo exitoso, luego desmantelado

El exfuncionario relató que durante su gestión se aplicó un protocolo que calificó como “100% efectivo” para erradicar el robo de combustible en ductos, con apoyo del Ejército. Aseguró que este plan fue aprobado por altos mandos de Pemex, incluidos el director general y directores de área, y permitió cerrar completamente las tomas ilegales.

Sin embargo, un extrabajador de Pemex, identificado como capitán Merlín, se quejó de haber sido obligado a realizar tareas para las que no fue contratado, lo que derivó en una nota periodística y en denuncias de carácter laboral que, afirma Trauwitz, fueron malinterpretadas y escaladas ante la Fiscalía.

“Nos aplican una ley que nosotros propusimos”: León Trauwitz

Trauwitz también reveló que él mismo participó en la elaboración de la ley que hoy se le aplica. “Nos están aplicando esa ley con efectos retroactivos para podernos meter a prisión 30 años o más”, señaló, aludiendo al volumen de combustible que supuestamente se robó bajo su omisión en 2017, el cual sería de “miles de millones de litros de hidrocarburos”.

Desde su perspectiva, la reciente difusión de operativos exitosos contra el robo de combustible tiene un trasfondo mediático: “Son producto de algún informe o presión para mostrarlos públicamente”, afirmó, y volvió a señalar que el robo en trenes y cisternas no puede explicarse sin la complicidad de autoridades y la participación de instalaciones formales de Pemex.

Sigue en Canadá; juez desestima cargo de crimen organizado

El general, que permanece en Canadá enfrentando un proceso de extradición, detalló que aún no tiene acceso a la carpeta de investigación en México. “Solicité que me dieran vista, pero hasta ahora ni yo ni mis abogados sabemos de qué se me acusa exactamente”, denunció.

León Trauwitz indicó que recientemente obtuvo un amparo para exigir dicho acceso y que en Canadá una jueza federal ya determinó que no existe evidencia para vincularlo ni con el crimen organizado ni con el robo de combustible.

No obstante, Pemex mantiene abierto un señalamiento por “pérdida de confianza”, argumentando que el protocolo aplicado por su área de seguridad no estaba formalmente autorizado.

“Seguimos enfrentando estos cargos de la mejor manera posible”, concluyó.