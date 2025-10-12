Fundaciones Carlos Slim y Telmex Telcel envían 30 toneladas de ayuda a Veracruz

GENERANDO AUDIO...

La Fundación Carlos Slim, la Fundación Telmex Telcel y personal de TELMEX iniciaron este domingo la entrega de 30 toneladas de ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por las intensas lluvias y el desbordamiento del río Cazones en el estado de Veracruz.

Apoyo inmediato en comunidades afectadas

El operativo de emergencia se desarrolla en Poza Rica, Álamo y El Higo, tres de los municipios más afectados por las inundaciones. La entrega forma parte del programa de ayuda en desastres naturales implementado por TELMEX y las fundaciones del empresario Carlos Slim, con el objetivo de atender necesidades inmediatas y apoyar la recuperación local.

Recursos entregados a familias damnificadas

La ayuda humanitaria incluye:

6 mil 500 despensas

5 mil colchonetas

2 mil 500 cobertores

6 mil 75 bidones de agua

Seis plantas potabilizadoras con capacidad de 22 litros por minuto cada una

El traslado de los insumos se realiza por vía terrestre y aérea, con apoyo de un helicóptero de TELMEX y en coordinación con la SEDENA, para garantizar que los suministros lleguen a las zonas más afectadas.

Coordinación y compromiso social

El operativo cuenta con la participación de empleados y voluntarios de TELMEX y la Fundación Carlos Slim, quienes colaboran en las tareas de distribución junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Esta acción reafirma el compromiso social de ambas fundaciones con la atención oportuna ante desastres naturales, priorizando el bienestar de las comunidades veracruzanas.

Continuidad del apoyo

Las entregas de ayuda continuarán durante los próximos días para alcanzar al mayor número posible de personas damnificadas, mientras se restablecen los servicios básicos y la conectividad en la región.

