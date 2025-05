GENERANDO AUDIO...

Gabinete de Seguridad analizará decisión de EE. UU. Foto: AFP | Cuartoscuro

Tras el anuncio de la Embajada de Estados Unidos de declarar zonas específicas de la frontera con México como áreas de Defensa Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el gabinete de Seguridad evaluará la medida para conocer su alcance y posibles implicaciones para el país.

“No es un tema nuevo”, dice la titular de Gobernación

En conferencia de prensa, tras reunirse con diputados, la funcionaria federal señaló que este tipo de medidas ya se había iniciado previamente, por lo que no representa una novedad, aunque sí requiere atención y análisis conjunto.

“Veremos de qué se trata y estaremos pendientes. No es una evaluación que tiene que hacer solamente la Secretaría de Gobernación, sino todo el gabinete de Seguridad, de conocer bien, bien, cuáles son los datos para poder opinar sobre el cambio que se está dando, que ya había iniciado, no es nuevo”, declaró Rosa Icela Rodríguez

Piden cautela, pero no descartan preocupación

La secretaria evitó calificar la medida como preocupante o no, pero instó a mantenerse atentos a los posibles efectos que esta decisión pueda tener en la región fronteriza.

“Hasta el momento no ha habido un tema, no es la primera, no es el primer paso que se ha dado al respecto; no estoy diciendo que no es preocupante o sí es preocupante, lo que digo es que hay que estar atentos”, sostuvo la titular de la Secretaría de Gobernación.

EE. UU. designó áreas de Defensa Nacional zonas de la frontera con México

La mañana de este jueves, la Embajada de Estados Unidos en México anunció la decisión de las autoridades de designar “ciertas áreas de la frontera sur de Estados Unidos como áreas de defensa nacional”.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, la Embajada llamó a evitar las zonas y entrar en ellas, pues, advirtieron, se pone en riesgo la libertad “en un viaje destinado al fracaso”.