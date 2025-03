La diputada Gabriela Jiménez continúa como vicecoordinadora de Morena, así lo confirmó el líder guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal.

Tras salir de una reunión a puerta cerrada, donde no asistió dicha legisladora, Monreal Ávila expresó su apoyo a su compañera.

“… La diputada Gabriela Jiménez no tiene un pie fuera, no es asunto que discutimos ahora, no se tocó el tema y la respetamos… hasta ahora ella se mantiene, no hay ninguna resolución del grupo, la mayoría del grupo… si sale, ¿cuándo será? No lo sé, no hay ninguna petición formal…”.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, Cámara de Diputados.