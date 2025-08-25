Gabriela Ramos se baja de la contienda por la dirección de la Unesco

GENERANDO AUDIO...

Foto: Unesco

Gabriela Ramos, la diplomática mexicana que aspiraba a dirigir la Unesco, se retiró oficialmente de la contienda, según confirmó este lunes una fuente cercana en París, Francia.

Con la salida de Ramos, solo quedan dos aspirantes en la carrera por encabezar la organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura: el egipcio Khaled el Enany y el economista congoleño Firmin Edouard Matoko.

Dos candidatos siguen en la disputa por la Unesco

El Enany, quien fue ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, es señalado como el favorito para suceder a la francesa Audrey Azoulay, actual directora general de la Unesco. La decisión final se tomará en octubre.

Los 58 países miembros del consejo ejecutivo serán los encargados de votar a principios de octubre para elegir al candidato que será propuesto a la Conferencia General de la Unesco, integrada por 194 países. Esta reunión se celebrará en noviembre en Bakú, Azerbaiyán, donde se confirmará la designación.

El camino hacia la elección en octubre

La Unesco, con sede en París, es uno de los organismos internacionales más influyentes en temas de cultura, educación y ciencia. La sucesión de su dirección se ha convertido en un proceso seguido de cerca en el ámbito diplomático.

La salida de Gabriela Ramos reduce la competencia a dos opciones que marcarán el rumbo de la organización en los próximos años.