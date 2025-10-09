¿Ganas entre uno y dos salarios mínimos? Compra casa con el T100 del Infonavit 

GENERANDO AUDIO...

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó el nuevo modelo de crédito T100, un esquema simplificado que busca facilitar el acceso a la vivienda a los trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

En Palacio Nacional, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que el nuevo modelo forma parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno federal con la meta de construir 1.8 millones de viviendas durante el sexenio.

T100: el nuevo modelo de crédito

Romero Oropeza explicó que el modelo T100 sustituye el antiguo sistema de calificación de mil puntos por uno de 100 puntos, eliminando trabas burocráticas y penalizaciones que antes limitaban a los trabajadores.

Antes: se requerían mil puntos y diez requisitos, incluyendo la evaluación de la empresa empleadora

se requerían mil puntos y diez requisitos, incluyendo la evaluación de la empresa empleadora Ahora: bastan 100 puntos y cinco requisitos

bastan El cumplimiento patronal ya no afecta el crédito del trabajador

ya no afecta el crédito del trabajador El buró de crédito solo se consulta para verificar que el solicitante no tenga otra vivienda

solo se consulta para verificar que el solicitante no tenga otra vivienda El crédito se otorga al 100%, sin reducciones por historial financiero

“Queremos que el trabajador que gana entre uno y dos salarios mínimos pueda acceder a una vivienda digna y asequible”, subrayó Romero Oropeza.

Viviendas de bajo costo y mejor financiamiento

Las nuevas viviendas tendrán un costo promedio de 600 mil pesos, muy por debajo del precio de mercado. Cada unidad contará con 60 metros cuadrados, dos recámaras, baño, cocina, sala, comedor y área de servicio, además de cajones de estacionamiento y espacios comunes.

El funcionario detalló que el Infonavit ya inició la construcción de 120 mil viviendas y prevé alcanzar 300 mil al cierre de 2025, con una meta de 1.2 millones en total.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que las tasas de interés del Infonavit oscilarán entre 4 y 8%, mientras que las del Fovissste serán de 4 a 6.5%. Además, anunció que el programa contempla 1.8 millones de créditos para mejoramiento de vivienda y la cancelación gratuita de más de 300 mil hipotecas.

Los trabajadores interesados pueden iniciar su precalificación a través del portal viviendabienestar.gob.mx o directamente en la página del Infonavit. El trámite es digital y gratuito.