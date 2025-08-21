Genaro Lozano ganaría más de 150 mil pesos al mes como embajador en Italia

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó este miércoles a Genaro Fausto Lozano Valencia como nuevo embajador de México en Italia, tras la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lozano Valencia sustituirá a Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, quien es licenciado en Economía, maestro en Ciencias Diplomáticas y doctor en Sociología. Él ocupaba el cargo desde 2019 con un sueldo mensual bruto de 152 mil 337 pesos, cantidad que probablemente recibirá ahora Genaro.

Foto: Plataforma de Transparencia

Es decir, ganará, aproximadamente, 38 mil pesos menos que Sheinbaum.

Además de su salario, un embajador mexicano podría recibir otros incentivos como apoyo para traslado y vivienda, seguridad, gastos médicos y de educación para ellos y sus familias. Genaro acaba de casarse con su novio Xavier.

Sin carrera en la diplomacia

Si bien Lozano Valencia cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y una maestría y doctorado en Ciencia Política en The New School for Social Research, las críticas hacia él son porque no tiene experiencia en diplomacia.

García de Alba Zepeda, por el contrario, es diplomático de carrera desde 1987, con rango de embajador desde 2006. Ha sido cónsul general en Los Ángeles, embajador en Irlanda, cónsul general en Dallas, y director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

También fue director general de Delegaciones y representante alterno de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, entre otros cargos.

“Otro atentado al mellado prestigio internacional de México: Genaro Lozano, sin capacidad profesional, sin méritos académicos, sin dignidad para ser Embajador de México (en Italia)”, escribió en su cuenta de X Agustín Gutiérrez Canet, embajador de México en retiro.

Gutiérrez Canet, al igual que García de Alba Zepeda, es diplomático de carrera, ya que representó a México como embajador en Rumania, Finlandia y en Irlanda. También fue cónsul general en Hong Kong y en Macao, ministro y jefe de cancillería en España, consejero en Italia y representante alterno ante la FAO en Roma, entre muchos otros cargos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]