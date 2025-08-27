GENERANDO AUDIO...

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, confirmó la compra de una residencia en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos, y aseguró que su patrimonio es producto de su trabajo.

“El patrimonio que yo tengo lo he construido con muchísimo trabajo y esfuerzo, nadie me ha regalado nada, absolutamente nadie y mucho menos un grupo criminal”, declaró.

Casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán

De acuerdo con el legislador, la propiedad, que cuenta con mil 200 metros cuadrados de terreno y 259 de construcción, fue adquirida en 2024 mediante un crédito hipotecario que sigue pagando con su sueldo como senador y los ingresos de su canal en YouTube.

“Con mi ingreso como senador y mi ingreso en YouTube, yo estoy pagando un crédito (…) en octubre cumplo el primer año de estarla pagando”, explicó.

El inmueble es una casa rústica con amplio jardín y esculturas budistas, que además funge como escenario habitual de las transmisiones que Fernández Noroña realiza en redes sociales.

Noroña reta a quienes cuestionan su patrimonio

El senador lanzó un desafío a quienes lo acusen de obtener la propiedad de forma ilegal: “Y cualquiera que diga algo, los reto a que lo pruebe”.

En su última declaración patrimonial, Fernández Noroña reportó el terreno de mil 200 metros cuadrados, lo que coincide con la descripción de la residencia ubicada en el municipio de Tepoztlán.

