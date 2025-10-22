Viaje polémico: Palestina invitó a Noroña cuando era presidente del Senado

GENERANDO AUDIO...

Gerardo Fernández Noroña. Foto: Cuartoscuro

Gerardo Fernández Noroña anunció que solicitaría licencia a su cargo de senador para poder viajar a Palestina tras recibir una invitación. Sin embargo, esa se hizo extensiva cuando era presidente del Senado y fue fechado el 12 de junio de 2025.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados del Estado de Palestina presenta sus saludos al Honorable Senador Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene el honor de extenderle una cordial invitación a visitar el Estado de Palestina tan pronto como le sea conveniente”

En la invitación se hace referencia al puesto que ocupaba Fernández Noroña en el Senado. Además, destaca que la invitación se trata de una visita oficial.

“En reconocimiento a la posición de principio y sincera solidaridad del Senador con el pueblo palestino durante este tiempo tan difícil, el Ministerio estará honrado en recibir a Su Excelencia para una visita oficial”

En la invitación a Fernández Noroña, en su calidad de presidente del Senado, cargo que hoy ocupa Laura Itzel Castillo, se hace referencia a la intención de “fortalecer lazos políticos entre el Estado de Palestina y los Estados Unidos Mexicanos”.

“Saben que mi mandato terminó”: Fernández Noroña responde

Tras la publicación de la invitación cuando era presidente del Senado, Fernández Noroña respondió asegurando que quien lo había invitado estaba consciente de que su presidencia en la Cámara había concluido.

“Obvio, saben perfecto que mi mandato terminó el 31 de agosto y mantuvieron la invitación y organizaron mi visita. De todo intrigan. No tienen remedio. Las maromas que hacen para legitimar el genocidio del pueblo palestino”

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.