Fernández Noroña responde a viaje en avión privado: “No tengo que transparentar nada”

Senador Gerardo Fernández Noroña. Foto: Cuartoscuro

Gerardo Fernández Noroña respondió a la nueva polémica en que se ve envuelto tras un viaje en avión privado. El senador de Morena aseguró que está obligado a transparentar el gasto del vuelo durante su recorrido por Coahuila.

“No tengo que transparentar nada. Ya dije: nada que comentar. Yo voy a seguir recorriendo el país… Ustedes dicen que es un exceso, ustedes dicen que violentan las reglas de austeridad. Yo tengo otra opinión”, Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena

Tras afirmar que transparentaría su viaje en avión privado, enfatizó que no fue cubierto con dinero público; aunque no aclaró si el costo fue cubierto con dinero propio.

“Claro que no se pagó con recursos públicos, de ninguna manera. Absolutamente no se pagó con recursos públicos”, Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena

Además, acusó al gobierno de Coahuila de haber publicado las imágenes de manera ilegal.

“Pregúntale al Gobierno de Coahuila que fue el que subió el video de manera ilegal”, Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena

El senador, aseguró que su viaje no contradice los llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de evitar excesos.

“La compañera presidenta dijo claramente que cuando es necesario se puede. (Se justifica) porque tenía yo poco tiempo para hacer la gira en Coahuila. Estuve en Torreón, Francisco I. Madero, Piedras Negras y Acuña, en dos días requería moverme con mayor rapidez”, Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena

Además, aseguró que su viaje en avión privado no es “ninguna situación incorrecta”. Incluso, dijo, se trató de una aeronave “bastante” pequeña.

“Me parece que cuando se requiere un vuelo hay que hacerlo. No hay ninguna situación incorrecta, es un bastante pequeño de cuatro plazas solamente, pero no voy a caer en la insidia de decir”, Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena

Incluso, en medio de los cuestionamientos sobre su viaje en avión privado, el senador ironizó sobre el presunto apoyo del dueño de la televisora del Ajusco. Sin embargo, el empresario se deslindó de las declaraciones del senador morenista.

“Me lo pagó Salinas Pliego, me apoya en este recorrido por el país Salinas Pliego está de mi parte”, Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena