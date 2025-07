GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, confirmó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que se abrió una carpeta de investigación en contra del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, tras los señalamientos sobre presuntos sobornos relacionados con la adquisición del software espía Pegasus, revelados en un juicio en Israel.

“Ya abrimos una carpeta de investigación y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que dieron esta información de carácter mediático, para poder incorporarla al expediente”, señaló Gertz.

El fiscal agregó que, si bien en el pasado hubo denuncias sobre Pegasus, no se contaba con pruebas suficientes. Este nuevo caso, en cambio, “presenta informes específicos y claros sobre una empresa involucrada”.

🚔🇲🇽 Confirma el titular de la @FGRMexico, Alejandro Gertz Manero, que se investiga el presunto soborno a #PeñaNieto relacionado con #Pegasus 🚔🇲🇽



Existen denuncias previas contra #EnriquePeñaNieto, aunque afirmó que hasta ahora no han sido respaldadas con pruebas suficientes pic.twitter.com/t0s6ER75j3 — Ángel Lucio (@ngelLucio) July 8, 2025

Complicaciones con Israel

Gertz Manero subrayó que la relación de México con las autoridades israelíes no ha sido fácil, y recordó casos pasados y pendientes que tienen con dicho país, como podría ser la extradición de Tomás Zerón, involucrado en el caso Ayotzinapa.

“Esperamos que en este caso tengamos una respuesta más rápida”, dijo el fiscal, quien se comprometió a transparentar los pasos del proceso, incluyendo solicitudes formales y respuestas internacionales.

Un día antes, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “tremenda” la información publicada por el diario israelí The Marker, que señala que Peña Nieto habría recibido 25 millones de dólares en sobornos por la venta de Pegasus a México. “Pues sí estuvo medio tremendo, ¿no?”, dijo.

La mandataria también señaló que, aunque el reportaje no menciona explícitamente el nombre de Peña Nieto, se alude a una persona identificada como “N”, electa en 2012 —el año en que EPN llegó a la Presidencia. “Ya el expresidente Peña Nieto dijo que no, que no es así; entonces, ahí está el tema”, concluyó.

Enrique Peña Nieto niega acusaciones

El expresidente Enrique Peña Nieto reaccionó desde sus redes sociales y en entrevista con Ciro Gómez Leyva, donde negó haber recibido sobornos y calificó de “totalmente falsa” la información basada en una disputa legal entre dos empresas israelíes.

“Nunca he estado en ninguna área de la administración pública que asigne contratos. Yo no doy línea ni di línea nunca”, señaló.

Peña Nieto aclaró que no forma parte del juicio en Israel y que el reportaje no lo acusa directamente, aunque medios mexicanos habrían “tergiversado el contenido para insinuar su participación”.

Sobre Pegasus, el exmandatario insistió en que fue una adquisición institucional durante su sexenio y que incluso se abrió una investigación sobre su posible mal uso. “Fue parte de una estrategia de seguridad nacional, no para espiar a periodistas”, afirmó.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]