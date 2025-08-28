GENERANDO AUDIO...

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, llamó a los secretarios de seguridad de las 32 entidades del país a “ganar las calles” y devolver a la ciudadanía la certeza de vivir en un entorno seguro.

Durante la clausura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, Gertz pidió dejar de lado culpas y trabajar en conjunto para garantizar tranquilidad a estudiantes, madres y trabajadores:

—“Vamos a ganar cada una de las poblaciones, vamos a devolverle a nuestros estudiantes, a nuestras madres, a nuestros trabajadores, la certeza de que viven en un ámbito de seguridad y en eso nos vamos a comprometer todos”—, afirmó.

A este llamado se sumó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien subrayó que la seguridad es una responsabilidad compartida que se construye con la suma de esfuerzos y la confianza ciudadana.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, recalcó que la seguridad pública estatal es un eslabón clave en la protección de los mexicanos y que los compromisos deben mantenerse firmes.

Por su parte, la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, anunció que el Gobierno federal impulsará el fortalecimiento de las corporaciones estatales. Entre las acciones mencionó el incremento del número de policías y ministerios públicos, así como la conformación de un Sistema Nacional de Información que brinde datos confiables y oportunos.

