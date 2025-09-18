Giran nueva orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez, ahora por delincuencia organizada

GENERANDO AUDIO...

Hernán Bermúdez Requena. Foto: Cuartoscuro.

Giran una nueva orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del estado de Tabasco que arribó la mañana de este jueves a México procedente de Paraguay.

Orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez por delincuencia organizada

De acuerdo con reportes, la orden penal, con fecha del 17 de septiembre de 2025, fue emitida por un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El documento señala a Hernán Bermúdez Requena, alias el “Abuelo” o el “Munrra”, por su probable intervención en la comisión del delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer acopio y tráfico de armas, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, entre otros.

Desde febrero, orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez

En julio de este año, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que Hernán Bermúdez contaba con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión.

La orden fue emitida en febrero de 2025, tras una investigación iniciada por la Fiscalía estatal en noviembre de 2024. “Desde esa fecha, a raíz de varias notas periodísticas e información local en el estado de Tabasco, había ya indicios de la participación de Bermúdez Requena”, explicó el funcionario.

La Fiscalía de Tabasco confirmó que la investigación estaba respaldada por pruebas sólidas y avalada por un juez, quien autorizó la orden de aprehensión.

De esta forma, es la segunda orden de aprehensión en contra del exsecretario de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López.