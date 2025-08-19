Salud anuncia compra de 96% de medicamentos; con camionetas, pretenden repartirlos

GENERANDO AUDIO...

Autoridades anuncian abasto de medicamentos. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El Gobierno de México aseguró que ya se compró más del 96% de los medicamentos e insumos médicos que requiere el sistema de salud. Ahora, el reto es garantizar su distribución constante hacia centros de salud y hospitales del país.

“Hemos comprado más del 96% de los medicamentos y ya lo que estamos ahora es en el proceso de distribución, que lleguen a los almacenes y de los almacenes llevarlos a los hospitales”, Eduardo Clark, subsecretario de Salud.

Camionetas recorrerán el país entregando medicamentos

La Secretaría de Salud anunció la nueva estrategia, con camionetas que recorrerán las carreteras del país, se entregarán más de 10 mil paquetes para cada unidad de primer nivel de atención, cada paquete tiene 147 medicamentos, y se van a repartir cada mes.

“La última parte de nuestra cadena, ya empezaron a entregar los proveedores, tenemos en los almacenes estatales. Ahora cómo hacemos el proceso de distribución para que semana con semana, mes con mes, se entregue todo lo que se requiere”

Medicamentos se repartirán en centros de salud y hospitales

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el nuevo esquema de distribución ya arrancó en los centros de salud y que la próxima semana iniciará para los hospitales.

“Cambiamos el mecanismo de distribución de medicamentos, ahora van a los centros de salud, la próxima semana inicia para los hospitales con las mismas rutas de la salud”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

De acuerdo con la presidenta, había retazos burocráticos; sin embargo, destacó que ya se determinó el número de medicamentos que se deben entregar de manera mensual.

“Normalmente, los médicos solicitan el medicamento que hace falta en su centro de salud y dado que en el caso del IMSS Bienestar falta todavía un proceso de digitalización. Había muchos retrasos burocráticos en este proceso, pues ya se determinó que el número de medicamentos que tienen que tener los centros de salud van a ir cada mes permanentemente”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.