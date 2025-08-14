Gobierno advierte por fraude: sitio web falso pide datos para engañar

fraude en presunto sitio del gobierno
Detectan fraude en supuesto sitio del Gobierno. Foto: Getty

El Gobierno de México emitió una alerta por la detección de un sitio web que suplanta la imagen de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para ofrecer supuestos programas de financiamiento. La página https://fondonacional.org.mx es falsa y ajena a la institución.

Las autoridades pidieron a la población no proporcionar datos personales ni realizar pagos a través de esta dirección, y recordaron que todos los programas oficiales son gratuitos y no requieren depósitos previos para ser beneficiario. También recordaron que los sitios legítimos del Gobierno siempre terminan en gob.mx y deben ser consultados en canales oficiales.

Cómo operan estos fraudes en línea

De acuerdo con la STPS, estas páginas falsas utilizan logotipos, colores y formatos similares a los oficiales para ganar la confianza del usuario. Después, solicitan información personal como nombre, CURP y datos bancarios, o piden depósitos “de gestión” para liberar un supuesto apoyo económico que nunca llega.

En muchos casos, los delincuentes contactan a las personas por redes sociales, correos electrónicos o mensajes de texto, prometiendo trámites rápidos y sin requisitos complejos. Una vez obtenida la información o el dinero, cortan la comunicación y desaparecen del entorno digital.

Medidas y canales para denunciar

La STPS pidió verificar siempre que la dirección web termine en gob.mx y que las ligas provengan de cuentas verificadas. Si se detecta un sitio sospechoso, puede reportarse en el Buzón Ciudadano a través de https://buzonciudadano.stps.gob.mx.

Las autoridades reiteraron que estos reportes ayudan a cerrar sitios fraudulentos y a prevenir que más personas sean víctimas.

