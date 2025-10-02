GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Tras el incidente con una pipa en Iztapalapa, el Gobierno federal anunció la implementación de dos nuevas Normas Oficiales Mexicanas para reforzar la seguridad en el transporte y manejo de combustible.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, estas disposiciones contemplan inspecciones obligatorias a las unidades, el uso de dispositivos de control de velocidad conocidos como gobernadores y capacitaciones obligatorias para los operadores.

Medidas obligatorias que ya estaban reguladas

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que estas medidas ya estaban reguladas, pero ahora serán de carácter obligatorio.

“Antes no había inspección ahora va a haber inspección, se le creía a la empresa de acuerdo con lo que le decía a la autoridad, ahora no, ahora va a haber una inspección. Antes era una inspección visual nada más, ahora no, ahora se tienen que hacer pruebas. Todos los vehículos que transporten gas LP, ya sea un centro de almacenamiento o directamente a las viviendas o los comercios o para el transporte vehicular, tienen que tener un gobernador de velocidad. Todos los transportes de gas LP van a tener un GPS que ya es obligatorio, pero nadie los monitorea, entonces hay obligatoriedad de tener control en la velocidad y un GPS que van a ser monitoreados desde un centro de vigilancia que va a estar en la Secretaría de Energía y tercero, pues entra toda la regulación que tiene que ver con seguridad industrial, no con transporte”, expresó.

Publicación en el DOF y plazos de cumplimiento

Las normas NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025 serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este viernes. Se tendrá un plazo máximo de seis meses para su cumplimiento.

Refuerzo en operativos de inspección

Adicionalmente, se fortalecerán los operativos de inspección a cargo de diversas instituciones del Gobierno federal.

La presidenta aseguró que, “tras el terrible accidente, se dieron cuenta que se requería más vigilancia e inspección”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]