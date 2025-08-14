GENERANDO AUDIO...

Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Foto: Gobierno de México.

La industria del calzado en México atraviesa una situación crítica debido al aumento de la competencia desleal, derivada principalmente de importaciones ilegales provenientes de Asia. Por ello, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la publicación de un decreto para su protección, así como para sus 130 mil trabajadores.

Decreto para la protección de la industria del calzado nacional

Durante el Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA), realizado en León, Guanajuato, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, detalló que el referido decreto prohibirá la importación temporal de calzado bajo el programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

¿Qué es el programa IMMEX?

El programa IMMEX permite la importación temporal, libre de aranceles e impuestos, de bienes para la manufactura de mercancías destinadas a la exportación. No obstante, la Secretaría de Economía detectó que se ha utilizado inadecuadamente, para importar calzado que no se usa en procesos manufactureros, sino que se vende en el mercado mexicano sin pagar impuestos o aranceles.

Industria del calzado afectada

Ebrard Casaubón precisó que, entre 2019 y el 2024, la actividad de la industria del calzado disminuyó un 12.8%, debido principalmente a la importación temporal de zapato terminado

La problemática, subrayó, recae en que no se paga IVA, no se exporta el calzado y este termina en el mercado nacional.

¿Qué contempla el decreto?

El decreto contempla las siguientes medidas:

Prohibición de la importación temporal de zapato bajo el programa IMMEX

Todo calzado terminado e importado deberá pagar un arancel mínimo de 25%

Combatir el “contrabando técnico”, que consiste en declarar información falsa para reducir el pago de impuestos.

¿Cuándo entra en vigor el decreto?

El decreto entrará en vigor una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aunque de momento no se ha especificado una fecha exacta para su publicación.

Sin embargo, el gobierno ha anunciado que, a partir de esa publicación, las empresas que deseen importar calzado deberán cumplir con el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un arancel mínimo del 25%.

