Gobierno de México refuta reportaje del NYT sobre fentanilo

Sheinbaum dijo que lo dicho en el reportaje de NYT es inverosímil Foto: Cuartoscuro

Resaltando la necesidad de contar con equipo de protección, la Secretaría de Marina y la Cofepris refutaron el reportaje de The New York Times sobre la supuesta cocina de fentanilo en Culiacán, Sinaloa, reiterando que es “muy poco creíble” que las reporteras hayan estado en la fabricación de la droga sintética.

Asimismo, refirieron que en las imágenes proporcionadas con la publicación no se ve que el lugar cumpla con los requisitos para un proceso de este tipo, además de que el “cocinero” habría muerto con tan sólo 30 segundos de exposición a los vapores tóxicos. La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la falta de credibilidad del reportaje, basándose en las imágenes presentadas, pues refirió que no es viable técnicamente elaborar fentanilo de esa forma.

Analistas de @SEMAR_mx demostraron que el reportaje de @nytimes sobre un supuesto laboratorio de fentanilo, es un montaje: no hay equipo de protección; no se presentan sustancias para elaborar fentanilo. No era un laboratorio, se usó para montar una campaña propagandística vs 🇲🇽 pic.twitter.com/rkrPgB4JjF — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) January 2, 2025

¿Qué dijeron Cofepris y Marina sobre el reportaje del NYT?

Este jueves, durante la conferencia mañanera, el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, así como la de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Armida Zúñiga, resaltaron que tanto al ser producido, como al consumirse, el fentanilo tiene un alto nivel de toxicidad y potencia, que afectan severamente el cuerpo humano.

Fue ahí donde el ahora titular del IMSS-Bienestar, y excomisionado de la Cofepris, acotó que es tal la cantidad de vapores tóxicos que libera uno de los principales precursores de esta droga sintética, que bastarían 30 segundos para que el joven que lo “cocina” cayera muerto.

“No existe ningún fenómeno fisiológico conocido como tolerancia letal a la toxicidad. Inexorablemente se necesita un laboratorio donde se puedan controlar las condiciones de exposición, donde existan equipos especializados para realizar la síntesis química y con sistemas de ventilación profesionales, no una cocina doméstica como muestra el reportaje”

Alejandro Svarch / director IMSS-Bienestar

Y es que según recordó, en el reportaje publicado por The New York Times (NYT) el domingo pasado los dos jóvenes que se encargan de fabricar la droga sólo traen cubrebocas de tela, refiriendo no haber tenido tiempo de conseguir una máscara antigás por las prisas, pues las autoridades les habían deshecho el laboratorio esa mañana, pero que ya habían desarrollado “tolerancia” a los gases, mientras las reporteras refirieron portar trajes protectores.

Mientras que Zúñiga resaltó que el organismo a su cargo y la Secretaría de Marina vigilan y controlan todo lo relacionado con la cadena de producción y suministro de esta droga, tanto en cuanto a sustancias químicas como en la maquinaria necesaria, pues algunos de estos elementos son necesarios para algunas actividades legales.

Agregó que para ello se ha mejorado el marco normativo, a fin de dar a las autoridades el control del uso, producción y distribución de las sustancias necesarias para fabricar estos estupefacientes, así como aumentar las penas a quienes realicen dichos ilícitos.

Toda vez que la presidenta Claudia Sheinbaum refirió que sí se han desmantelado varios laboratorios clandestinos de fentanilo en el país, pues sí puede fabricarse fuera de farmacéuticas, pero que la cuestión con el reportaje del NYT es la poca veracidad de su publicación.

Aseguró también que el diario estadounidense ya ha hecho publicaciones similares antes, recordando los supuestos pagos del crimen organizado a una de las campañas de Andrés Manuel López Obrador, así como la de inicios de diciembre, en el que afirman que los cárteles captan estudiantes de química para desarrollar drogas más potentes, de lo que, aseguró, no se tienen denuncias.

Inviable, fabricación de fentanilo en cocinas caseras

Por otra parte, durante la conferencia la química analista de precursores de la Secretaría de Marina (Semar), Juana Peñaloza Ibarra, retomó lo dicho por Svarch respecto a la necesidad de equipo, maquinaria y protección especiales para producir fentanilo.

Con diapositivas, analizando las cuatro imágenes y dos videos cortos que acompañaron el reportaje del NYT, Peñaloza desmenuzó los elementos que se aprecian con lo referido en el texto del reportaje, como la acetona y el hidróxido de sodio como químicos esenciales, así como el tinte azul característico de las pastillas de metadona.

Refirió que, además de la falta de protección y lo pequeño de la ventana, es posible ver entre lo usado para “cocinar” las drogas, salsas picantes y bebitas de cerveza, algo poco común en una operación de ese tipo.

Toda vez que aseguró que, según las imágenes y el texto, no se puede determinar que en efecto se haya realizado fentanilo, pues no se refiere el proceso de síntesis ni las sustancias usadas, a la par de la falta de protección y las medidas de seguridad necesarias.

Agregó que la mayor parte de los daños a la salud de quienes fabrican drogas sintéticas, destacan la inhalación, exposición térmica e ingestión, mientras que refirió que el cubrebocas de tela sólo hubiera servido para cubrir su identidad, y no así para protegerlos de los vapores, recalcando que no existe la tolerancia a los gases.

En tanto que también aseguró que no es propio de la dinámica criminal el abrir de inmediato un nuevo laboratorio clandestino al ser allanado uno por parte de las Fuerzas Armadas, pues en esos casos esperan tiempo a tener listas las nuevas instalaciones antes de reanudar la producción de droga.