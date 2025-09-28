GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), impulsa medidas para proteger el derecho humano al agua y asegurar la disponibilidad de este recurso nacional. La estrategia busca garantizar el acceso legal y sustentable al agua para el bienestar de la población.

Clausuras y suspensiones de aprovechamientos de agua

Desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han realizado 3 mil 912 visitas de inspección como parte de un programa intensivo de supervisión de concesiones.

Las inspecciones de la Conagua concluyeron con 490 clausuras y suspensiones de aprovechamientos de agua que carecían de título de concesión, conforme a la Ley de Aguas Nacionales.

Se detectó, en ciertos casos, un uso irregular del recurso, ya que aunque los usuarios contaban con título de concesión, el agua se destinaba a fines distintos, como su comercialización. También se identificaron pozos clandestinos utilizados para la extracción ilegal de agua sin autorización.

Podan, portal de denuncias para irregularidades en concesiones de agua

La Conagua exhortó a la población a denunciar el uso indebido del agua, ya que la participación ciudadana es clave para identificar casos de venta irregular o extracción ilegal del recurso.

Para ello, se creó el Portal de Denuncias de Aguas Nacionales (Podan), disponible en: https://app.conagua.gob.mx/denuncias/. A través de esta plataforma, es posible reportar de manera sencilla irregularidades en el uso, aprovechamiento y extracción de aguas nacionales sin título de concesión o con fines distintos a los autorizados.

La información recibida permitirá iniciar investigaciones y aplicar sanciones conforme a la normativa vigente.

Conagua se compromete con la gestión sustentable del agua

La Conagua reiteró su compromiso de reforzar la supervisión y regularización de concesiones de agua, con el objetivo de lograr una gestión sustentable, legal y equitativa de este recurso, propiedad de la Nación.

