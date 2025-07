GENERANDO AUDIO...

Regularán el costo de vivienda en zonas donde se ha disparado. Foto: AFP

El Gobierno federal apoyará a la Ciudad de México para buscar mecanismos que permitan regular el costo de vivienda en zonas donde se ha intensificado la gentrificación, como la Condesa y la Roma. El fenómeno, derivado en gran parte del uso de plataformas digitales para la renta de espacios, ha generado especulación inmobiliaria que encarece la vida en estas áreas.

Gobierno federal y CDMX regularán costo de vivienda por gentrificación

“Y desde la ciudad vamos a apoyar en lo que haga falta con la SEDATU, buscar los mecanismos de regulación para que no se encarezca la vida en estos lugares porque en efecto particularmente la Condesa, la Roma, pues ya hay mucha especulación inmobiliaria derivada de la renta de estas plataformas digitales que rentan espacios”

Declaró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Gentrificación en CDMX se acentuó tras pandemia

El fenómeno de la gentrificación se incrementó tras la pandemia con la llegada de personas extranjeras, principalmente estadounidenses, que trabajan a distancia y residen temporalmente en México. Esta práctica ha elevado el costo de la vivienda en algunas zonas de la capital.

“El tema de la gentrificación, que es en realidad es un tema de especulación inmobiliaria derivado principalmente de la renta de departamentos a través de plataformas digitales para turismo o para personas que vienen a vivir a México 3 cu 5 meses”

Explicó la mandataria

Rechazo a la discriminación y a la xenofobia

En referencia a las protestas contra la gentrificación realizadas el viernes en la Ciudad de México, la presidenta condenó las expresiones xenofóbicas, aunque reconoció la legitimidad del tema.

“Primero hay qué decir que todas y todos los mexicanos, tenemos que tener muy presente el no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo… las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas. No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea ‘fuera cualquier nacionalidad de nuestro país’”, señaló Sheinbaum.

Caso en Condesa: condena por actitud racista

Sheinbaum también se refirió al caso de una ciudadana extranjera que insultó a un policía en la colonia Condesa, calificándolo como un acto de racismo y discriminación.

“De igual manera lo que vimos que se hizo viral de esta mujer que con una discriminación, un clasismo, un racismo aberrante, se dirigió a un policía de la Ciudad de México, eso no puede existir en nuestro país y hay que señalarlo siempre… Toda nuestra solidaridad al policía que recibió estos insultos”

Comentó la Presidenta

Regularán plataformas digitales de renta

La mandataria federal enfatizó que todas las personas que vienen a México deben cumplir con la ley y respetar a la sociedad mexicana. Asimismo, indicó que se trabajará con la SEDATU y el Gobierno de la Ciudad de México para contener el fenómeno de la gentrificación y proteger el acceso equitativo a la vivienda.

“Nosotros somos una sociedad incluyente. Entonces, no a la xenofobia, no al racismo, no al clasismo, no a la discriminación y trabajar con la Ciudad de México, acompañar a Clara Brugada… en buscar un mecanismo que permita que no se encarezca tanto el nivel de vida”, agregó Sheinbaum.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]