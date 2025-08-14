GENERANDO AUDIO...

Lluvias en CDMX afectaron operaciones en el AICM. Fotos: UnoTV / Cuartoscuro

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que este 11 de agosto se estableció un grupo interinstitucional conformado también por el AICM, Conagua y autoridades capitalinas para atender los daños originados por las fuertes lluvias en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Según un boletín de la SICT, el objetivo es coordinar acciones que garanticen la operación segura y continua del aeropuerto.

Lluvias intensas paralizaron operaciones en AICM

Las tormentas registradas entre el domingo 10 y el lunes 11 de agosto colapsaron varias instalaciones del AICM. Se reportaron inundaciones en las pistas, plataformas y terminales, lo que obligó a suspender de forma temporal las actividades de aterrizaje y despegue.

El aeropuerto sufrió encharcamientos tan significativos que se dejaron de operar casi 104 vuelos, afectando a casi 15 mil pasajeros, y muchas aeronaves tuvieron que desviarse.

Hasta en las salas de espera y pasillos del edificio se registraron inundaciones. En general, la Ciudad de México vivió una de las lluvias más intensas en 73 años, que superó los 80 mm en menos de media hora.

Coordinación para restaurar servicios y prevenir más daños

El grupo de trabajo interinstitucional tiene como finalidad estabilizar la operatividad del AICM. Se busca atender con urgencia los daños y restablecer condiciones seguras para vo­lumen e infraestructura clave. Involucra a entidades federales, estatales y locales, con enfoque especial en hidrometeorología, infraestructura y operación aérea.

