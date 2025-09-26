GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de México presentó el WhatsApp “México te abraza”, una herramienta digital pensada para dar información y apoyo a connacionales que son repatriados o deportados desde Estados Unidos. Con este canal se busca ofrecer orientación rápida y directa, sin intermediarios.

La línea fue creada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) junto con la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de acompañar a mexicanas y mexicanos en el proceso de retorno al país.

WhatsApp México te abraza: apoyo inmediato y directo

El funcionamiento es sencillo: solo hay que guardar el número +52 1 55 22302128, mandar la palabra “Hola” y el sistema responde con un mensaje de bienvenida que muestra varias opciones de ayuda, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Desde el primer contacto, las personas pueden elegir hablar con un asesor en tiempo real, llamar a la línea 079, presentar quejas sobre servicios consulares, ubicar centros de atención en los seis estados fronterizos, revisar apoyos y programas, o conocer más sobre el plan “México te abraza”.

Herramienta para momentos de vulnerabilidad

Este canal busca ser un apoyo en momentos difíciles, brindando información sobre derechos, trámites y documentos, además de conectar con familiares o recibir atención consular inmediata. Si se requiere, también permite enlazar con personal especializado para acompañamiento directo.

El servicio está disponible en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se ubican los centros de atención. Además, forma parte de una estrategia más amplia para dar a los repatriados un retorno seguro y digno, con acceso a empleo, programas sociales, seguridad social y atención médica.

Con esta herramienta, el Gobierno de México busca que el regreso al país sea más claro, accesible y con oportunidades de desarrollo para quienes vuelven.

