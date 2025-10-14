GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de México, a través de la Conagua, continúa con las acciones de apoyo en las zonas afectadas por las intensas lluvias recientes. Hasta el momento, se han desplegado 84 brigadistas y 45 equipos de emergencia en los estados de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro, para atender inundaciones, suministrar agua potable y trasladar a personas afectadas.

En Veracruz, uno de los estados con más daños, trabajan 46 elementos con 33 equipos especializados en labores de bombeo, suministro de agua y apoyo logístico. En Poza Rica, por ejemplo, se han entregado 150 mil litros de agua potable a hospitales y colonias, además de desalojar más de 3 mil metros cúbicos de agua en zonas anegadas.

Conagua mantiene apoyo en zonas afectadas

En Pánuco, las brigadas desalojaron más de 730 mil metros cúbicos de agua, beneficiando a 12 mil habitantes, mientras que en Álamo Temapache continúa el traslado de familias a lugares seguros y opera una planta purificadora móvil para abastecer de agua a la población. En El Higo, se realizan traslados de personal médico y víveres en lanchas, y en Tuxpan y Tihuatlán funcionan plantas potabilizadoras que garantizan agua potable para más de 350 personas.

En Hidalgo, 20 brigadistas con 9 equipos especializados apoyan en Metztitlán, Chapulhuacán y Pacula, con traslado de personas, reparto de víveres y reapertura de caminos con maquinaria pesada. Mientras tanto, en San Luis Potosí, personal de Conagua ejecuta un operativo de bombeo en el cárcamo Los Curros, en Tamuín, donde ya se desalojaron más de mil 200 metros cúbicos de agua.

Las labores también siguen en Puebla y Querétaro, donde las brigadas trabajan en la atención a comunidades afectadas. La Conagua reiteró su compromiso de mantener el apoyo a la población y continuar en coordinación con autoridades estatales, municipales y de Protección Civil, siguiendo los protocolos del Sistema Nacional de Protección Civil.

