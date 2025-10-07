Gobierno reporta baja de homicidios; 7 estados concentran la mitad de los casos

GENERANDO AUDIO...

Gobierno reporta baja de homicidios. FOTO: Getty Images | Ilustrativa

El Gobierno de México informó que el promedio diario de homicidios dolosos bajó 32% entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, según el más reciente Reporte de Incidencia Delictiva de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Aun así, la violencia se mantiene concentrada: siete estados reúnen más de la mitad de los casos registrados en todo el país.

De acuerdo con el documento, septiembre de 2025 fue el mes con menos homicidios desde 2015, con 27 asesinatos menos por día en comparación con el mismo mes del año pasado.

Las entidades con mayor incidencia

Los estados de Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Michoacán y Jalisco concentraron el 51% de los homicidios ocurridos entre enero y septiembre de 2025, de acuerdo con el reporte oficial.

Guanajuato – 11.3% (2,084 víctimas) Chihuahua – 7.4% (1,371 víctimas) Baja California – 7.3% (1,344 víctimas) Sinaloa – 7.1% (1,302 víctimas) Estado de México – 6.6% (1,028 víctimas) Guerrero – 5.8% (1,069 víctimas) Michoacán – 5.6% (1,024 víctimas)

En total, 23 entidades redujeron su promedio diario de homicidios en el último año. Los descensos más marcados se registraron en Zacatecas (-88%), Chiapas (-73%), Quintana Roo (-68%), Jalisco (-62%) y Nuevo León (-61%), mientras que otras como Guanajuato (-47%) y Tabasco (-44%) también mostraron reducciones importantes.

Más extorsiones: así van los delitos en primer año de Gobierno

El informe muestra que, entre enero y septiembre de 2019 y 2025, los delitos de alto impacto disminuyeron de forma generalizada. Los descensos más fuertes se dieron en robo a negocio (-56.6%), robo a casa habitación (-52%) y robo a transportista (-51.1%). En contraste, la extorsión aumentó 20.8%, siendo el único delito que creció en este periodo.

Entre enero y septiembre de 2025, las denuncias al 089 por extorsión aumentaron 85% respecto al mismo periodo de 2024. En total, se atendieron 59,283 reportes, de los cuales 1,986 derivaron en carpetas de investigación.

De acuerdo con la SSPC, la Estrategia Nacional Antiextorsión permitió la detención de 386 presuntos responsables en 18 estados, aunque el delito sigue en expansión.