Golpe al bolsillo en 2026: así subirían cigarros, refrescos y hasta tu negocio en línea

La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la Ley de Ingresos de la Federación 2026, que prevé 10.1 billones de pesos para el gasto público del próximo año. De ese total, 5.8 billones provendrán de impuestos como el ISR y el IVA, pero también de nuevos gravámenes que afectarán directamente el bolsillo de los consumidores.

El documento incluye ajustes y nuevos impuestos que impactarán a productos y servicios comunes como cigarros, refrescos, apuestas, videojuegos y ventas por internet, con el objetivo de aumentar la recaudación y regular actividades digitales y de consumo masivo.

¿Qué subirá y cómo te afecta la nueva Ley de Ingresos?

Uno de los cambios más comentados es el impuesto a las ventas realizadas a través de plataformas digitales como Mercado Libre o Amazon. Con la nueva disposición, las empresas deberán retener hasta el 10.5% de los ingresos que generen los vendedores.

De acuerdo con los empresarios del sector, este porcentaje podría sacar del mercado a pequeños comercios que ya enfrentan altos costos por comisiones y gastos operativos. “Nos quieren retener el 10.5% sobre los ingresos totales, no sobre la ganancia. Eso nos deja prácticamente sin margen”, señaló María Peralta, dueña de una tienda en línea.

Otro empresario, Juan José Tapia, explicó que sus utilidades rondan entre el 5 y el 10%, por lo que este impuesto “supera por mucho nuestros márgenes de ganancia y nos haría inviables; no podemos trasladar el costo al consumidor”.

Productos que tendrán nuevos impuestos o aumentos

Además de las ventas en línea, el dictamen aprobado contempla aumentos en productos de alto consumo, que quedarían así:

Cigarros: el impuesto subirá de 0.85 pesos por unidad en 2026 hasta 1.15 pesos en 2030

el impuesto subirá de hasta Bebidas saborizadas (refrescos): pasarán de 1.6 pesos por litro en 2025 a 3.08 pesos por litro en 2026

pasarán de a Apuestas y sorteos: la tasa aumentará del 30% al 50% , tanto en establecimientos físicos como en plataformas en línea

la tasa aumentará del , tanto en establecimientos físicos como en plataformas en línea Videojuegos con contenido violento: se impondrá un nuevo impuesto del 8% sobre su generación o venta

Estos incrementos, según legisladores y especialistas, buscan desincentivar el consumo de productos nocivos y regular el entretenimiento digital y los juegos de azar, aunque también podrían reflejarse en precios más altos para los consumidores desde el próximo año.

Lo que sigue para la Ley de Ingresos

Tras su aprobación en comisiones, los dictámenes —que incluyen la Ley Federal de Derechos, el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)— serán discutidos y votados en el pleno de la Cámara de Diputados esta misma semana.

De ser avalados, pasarán al Senado para su revisión final antes del 31 de octubre, fecha límite para que la Ley de Ingresos 2026 quede lista y entre en vigor el 1 de enero del próximo año.

Con ello, el Gobierno federal espera garantizar una recaudación histórica para financiar programas sociales, infraestructura y seguridad, aunque para los consumidores la realidad será pagar más por varios de los productos y servicios que forman parte de su vida diaria.