El ambiente cálido a caluroso continúa en gran parte del país. Foto: Getty Images.

La Secretaría de Salud informó que el número de muertes por golpe de calor en México durante la temporada de calor 2025 ascendió a 79 defunciones hasta la semana epidemiológica 38, con corte al 25 de septiembre.

Fallecimientos que se presentan a pesar de las constantes lluvias registradas en diferentes partes de la República Mexicana.

En total, se han registrado mil 680 casos asociados a temperaturas extremas, de los cuales el golpe de calor representa más de la mitad (52.3%).

Estados con más defunciones por golpe de calor

Las entidades con mayor número de muertes son:

Sonora: 28 casos

28 casos Baja California: 10 casos

10 casos Veracruz: 8 casos

Baja California Sur, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas: 4 casos cada uno.

Otros estados como Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Puebla y San Luis Potosí registraron entre 1 y 2 defunciones.

La Secretaría de Salud precisó que 78 muertes fueron por golpe de calor y una por deshidratación.

¿Cómo sigue el clima en México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que el ambiente cálido a caluroso continúe en gran parte del país, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en Sonora y Baja California.

¿Cómo prevenir golpes de calor?

La autoridad sanitaria recomienda: