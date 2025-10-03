Siguen las lluvias, pero también altas temperaturas: golpe de calor deja 79 muertos; estados más afectados

| 19:06 | Omar Hernández Jiménez | UnoTV
Muertes por golpe de calor
El ambiente cálido a caluroso continúa en gran parte del país. Foto: Getty Images.

La Secretaría de Salud informó que el número de muertes por golpe de calor en México durante la temporada de calor 2025 ascendió a 79 defunciones hasta la semana epidemiológica 38, con corte al 25 de septiembre.

Fallecimientos que se presentan a pesar de las constantes lluvias registradas en diferentes partes de la República Mexicana.

En total, se han registrado mil 680 casos asociados a temperaturas extremas, de los cuales el golpe de calor representa más de la mitad (52.3%).

Estados con más defunciones por golpe de calor

Las entidades con mayor número de muertes son:

  • Sonora: 28 casos
  • Baja California: 10 casos
  • Veracruz: 8 casos

Baja California Sur, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas: 4 casos cada uno.

Otros estados como Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Puebla y San Luis Potosí registraron entre 1 y 2 defunciones.

La Secretaría de Salud precisó que 78 muertes fueron por golpe de calor y una por deshidratación.

¿Cómo sigue el clima en México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que el ambiente cálido a caluroso continúe en gran parte del país, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en Sonora y Baja California.

¿Cómo prevenir golpes de calor?

La autoridad sanitaria recomienda:

  • Evitar exposición prolongada al sol
  • Mantenerse hidratado y consumir agua constantemente
  • Usar ropa ligera, gorra o sombrero
  • No dejar a niñas, niños o mascotas dentro de vehículos

