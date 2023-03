Golpe de calor en niños y abuelitos: ¿Qué debes hacer para protegerlos?

Los niños menores de 4 años son más vulnerables a un golpe de calor, para ejemplo los hermanitos Rodríguez, quienes ya lo experimentaron, relata Jesús, su papá.

Jesús Rodríguez relata que sus pequeños empezaron a primero estar muy chillones, muy incómodos y después muy desganados

Nos dimos cuenta de sus labios muy resecos y sobre todo el que querían tomar mucha, mucha agua, ahí nos dimos cuenta de que fue un golpe de calor.





Los adultos mayores y sus enfermedades, también los hacen más vulnerables.

Bebés, niños o adultos mayores deben hidratarse y protegerse del sol.

No salga sin su agua, sin su paraguas, sin bloqueador.

Don Rafael, de 80 años, no hace ejercicio al exterior entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde.

Asimilo el calor caminando al pasito, no le echo muchas ganas para que no me haga daño el calor.

Rafael López

Ciudadano