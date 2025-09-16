GENERANDO AUDIO...

Grito de Independencia en Coahuila. Foto: Cuartoscuro

Miles de mexicanos celebraron este 15 de septiembre el Grito de Independencia 2025, conmemorando 215 años de historia y libertad.

Desde actos solemnes hasta arengas polémicas, las plazas principales del país se llenaron de símbolos patrios, música y cultura.

Sinaloa: sobriedad en ceremonia de Grito en Palacio de Gobierno

En Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya encabezó la ceremonia desde el balcón principal de Palacio de Gobierno, ondeando la bandera nacional y repicando la histórica campana del edificio.

La celebración, limitada a un acto protocolario debido a razones de seguridad, generó críticas por la cancelación de eventos masivos. Aun así, algunos ciudadanos asistieron a la explanada con banderas tricolores, manteniendo viva la tradición de manera simbólica.

Oaxaca: un Grito con polémica

El gobernador Salomón Jara Cruz sorprendió al incluir en su arenga a la presidenta Claudia Sheinbaum, además de destacar la diversidad cultural del estado y la importancia de los pueblos indígenas y la comunidad afromexicana. Parte de su mensaje fue pronunciado en zapoteco, resaltando la riqueza lingüística de Oaxaca. Este Grito se convirtió en uno de los más comentados del país por la mención de una figura política federal.

Otros estados con arengas destacadas

Michoacán: Alfredo Ramírez Bedolla lanzó arengas a favor de mujeres, pueblos indígenas y la Universidad Michoacana.

Alfredo Ramírez Bedolla lanzó arengas a favor de mujeres, pueblos indígenas y la Universidad Michoacana. Colima: La gobernadora Indira Vizcaíno Silva destacó la paz y los ideales de quienes inspiran a la sociedad.

Estado de México: Delfina Gómez Álvarez rindió homenaje a las mujeres anónimas de la independencia.

Querétaro: Mauricio Kuri resaltó la unidad nacional ante más de 10 mil asistentes en Plaza de Armas.

Hidalgo: Julio Menchaca Salazar celebró la transformación del estado y la independencia nacional.

Tamaulipas: Américo Villarreal arengó sobre honestidad, justicia y orgullo regional.

Américo Villarreal arengó sobre honestidad, justicia y orgullo regional. Guanajuato: Por primera vez, Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezó el Grito como gobernadora, en Dolores Hidalgo.

Celebraciones en otras entidades

Jalisco: La Plaza Liberación en Guadalajara fue el centro de festivales artísticos y musicales.

Puebla: El Zócalo capitalino combinó conciertos con el tradicional acto cívico.

Nuevo León: Monterrey celebró con verbena popular y fuegos artificiales en la Macroplaza.

Monterrey celebró con verbena popular y fuegos artificiales en la Macroplaza. Yucatán: Mérida organizó eventos folklóricos y presentaciones de grupos locales en el Centro Histórico.

A lo largo del país, las fiestas patrias 2025 mostraron tanto la solemnidad de los actos oficiales como la diversidad cultural y política que caracteriza a México.