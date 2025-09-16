Histórico: casi la mitad del país dará el Grito con mujeres gobernadoras

GENERANDO AUDIO...

Mujeres que dará el Grito. Foto: Cuartoscuro

La conmemoración del Grito de la Independencia este 2025 será un hecho histórico para México, pues, en casi la mitad de los estados será encabezado por mujeres, empezando por el de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el Zócalo de la Ciudad de México.

El Grito de la presidenta Claudia Sheinbaum

El 15 de septiembre de 2025, Claudia Sheinbaum, primera mujer en ser presidenta de México, encabezará la tradicional ceremonia por el inicio de la Independencia mexicana. Desde el balcón de Palacio Nacional, la mandataria ondeará la bandera tricolor y dará el primer Grito de Independencia de su gestión.

Portando la banda presidencial y ante miles de mexicanos apostados en la plancha del Zócalo capitalino, Claudia Sheinbaum será una de las mujeres en encabezar la ceremonia.

¿En qué estados dará el Grito una mujer?

Aguascalientes

En Aguascalientes, será la gobernadora Teresa Jiménez quien dará el Grito de Independencia. A través de su cuenta de X, antes Twitter, compartió una serie de fotografías del ensayo previo a la ceremonia por el inicio de la Independencia de México.

Baja California

Marina del Pilar será otra de las mujeres que gobernadoras que encabezará la ceremonia del Grito. Ella lo hará en Baja California. La mandataria estatal llamó a la población a celebrar en el Centro Cívico de Mexicali.

Campeche

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, también encabezará el tradicional Grito de la Independencia en su estado. A través de las redes sociales del estado, se ha dado a conocer información sobre los festejos patrios.

Chihuahua

Al norte del país, María Eugenia Campos será otra de las mujeres que encabezará la ceremonia en Chihuahua. A través de sus redes sociales, la gobernadora informó que el Grito será transmitido en plataformas digitales para los chihuahuenses que no pueda acudir a la plaza pública.

Colima

La gobernadora, Indira Vizcaíno, se suma a la lista de mujeres que darán el Grito de Independencia. La mandataria estatal llamó a la población a celebrar de “forma agradable y segura”.

Estado de México

En el centro del país, otra mujer dará el Grito de Independencia, se trata de Defina Gómez, gobernadora del Estado de México.

Guanajuato

Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato, será parte de la lista de mujeres que en el 2025 encabece la ceremonia del Grito de Independencia. La mandataria estatal compartió un video desde la “Cuna de la Independencia”.

Guerrero

En Guerrero, Evelyn Salgado será quien encabece la ceremonia en el estado de la costa. La gobernadora dará el Grito en Casa del Pueblo en Chilpancingo.

Morelos

Desde la plaza General Emiliano Zapata Salazar, Margarita González Saravia conmemorará el inicio de la Independencia de México con el tradicional Grito ante miles de ciudadanos que, se espera, se den cita en la explanada.

Según explicó, rendirán “un homenaje muy especial a las mujeres que, con su fuerza, coraje y amor por México, marcaron la historia de nuestra patria”.

Quintana Roo

Mara Lezama, en Quintana Roo, también forma parte de la lista de mujeres que dará el Grito en 2025. La gobernadora compartió parte del ensayo general para la ceremonia del Grito.

Tlaxcala

Desde el Zócalo de Tlaxcala, Lorena Cuéllar será la encargada de dar el Grito de Independencia en el estado. La gobernadora invitó a la población a sumarse a las fiestas patrias.

Veracruz

En Veracruz, también una mujer dará el Grito de Independencia, se trata de Rocío Nahle, quien se dijo “muy contenta de ser la primera mujer gobernadora” que encabece la tradicional ceremonia.