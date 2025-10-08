GENERANDO AUDIO...

Celebran 35 años de existencia los “Ángeles” de la frontera. Foto: Cuartoscuro

Los llamados “Ángeles de la Frontera”, como se conoce a los Grupos Beta del Instituto Nacional de Migración (INM), celebraron este lunes sus 35 años de existencia con una ceremonia en Tijuana, Baja California, la ciudad donde nacieron. Estos equipos humanitarios han dedicado más de tres décadas a rescatar y asistir a migrantes en las zonas más peligrosas de la frontera norte y sur de México.

Su labor se desarrolla entre desiertos, montañas y ríos, donde brindan ayuda a personas en tránsito sin importar su nacionalidad ni situación migratoria. Desde su creación, los Grupos Beta se han convertido en un símbolo de solidaridad y protección en las rutas migratorias más complejas del país.

Trabajo humanitario en zonas de riesgo

Durante el acto conmemorativo, el director general del INM, Gilberto Herrera Bernal, destacó el compromiso de estos equipos, considerados el orgullo del Instituto Nacional de Migración.

“El titular del INM ha determinado destinar mayores recursos y esfuerzos a la tarea de los Grupos Beta”, afirmó Herrera.

En su intervención, recordó que la misión de estos grupos se forja en el terreno, lejos de los reflectores: en cada rescate bajo el sol, en cada botella de agua entregada o en cada vida salvada en medio del desierto.

Por su parte, Jaime Bravo Ángeles, coordinador del Grupo Beta Tapachula, subrayó que el trabajo se realiza sin distinción alguna.

“Nuestra labor se realiza con absoluto respeto a los derechos humanos, sin importar nacionalidad o situación migratoria”, explicó.

Más de 68 mil atenciones en lo que va de 2025

De acuerdo con datos del INM, entre enero y septiembre de 2025 los Grupos Beta orientaron a 68 mil 296 migrantes, de los cuales 61 mil 249 recibieron asistencia social. Además, 74 personas fueron rescatadas y dos recibieron primeros auxilios tras sufrir lesiones.

Estas cifras, aunque menores a las de 2024, cuando atendieron a más de 110 mil 800 migrantes, reflejan la constante demanda de apoyo humanitario en las rutas de tránsito.

Reconocimiento internacional a los “Ángeles de la Frontera”

Desde el otro lado del límite, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos también reconoce su labor. Bernardino Soto, supervisor en jefe del organismo, afirmó que los Grupos Beta son una referencia de humanidad:

“Son personas de buen corazón que protegen a quien más lo necesita; los verdaderos ángeles que uno busca en los momentos más difíciles”, dijo.

El evento concluyó con la entrega de medallas conmemorativas y premios de un concurso fotográfico que retrató el espíritu de servicio de estos equipos.

Así, los Grupos Beta celebran 35 años de vocación, humanismo y lealtad, grabados en la geografía más desafiante del país.