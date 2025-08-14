GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

En 2024, el presupuesto total ejercido por la Guardia Nacional (GN) y las instituciones de seguridad pública estatales fue de 133 mil 168 millones de pesos en cifras corrientes, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De ese monto, 26% correspondió a la GN y 74% a las corporaciones estatales.

A precios constantes de 2018, el gasto conjunto fue de 98 mil 614.5 millones de pesos: 25 mil 620.5 millones para la GN y 72 mil 994 millones para las policías estatales.

GN sube gasto, estatales también crecen

En comparación con 2023, la Guardia Nacional aumentó su presupuesto 35.2%, mientras que las instituciones estatales —sin contar Ciudad de México— crecieron 11.7%.

El registro histórico muestra variaciones: en 2020, el gasto total en seguridad fue de 108 mil 692 millones de pesos constantes, con 18 mil 570 millones para la GN y 90 mil 122 millones para las estatales. Desde entonces, el monto para la GN ha crecido, con un salto notable en 2024.

Estados con más inversión

En el desglose por entidad, el Estado de México encabeza el gasto estatal con 16 mil 966 millones de pesos, seguido por Nuevo León (7 mil 948 millones) y Veracruz (7 mil 246 millones).

Otros estados con inversión destacada son Jalisco (5 mil 139 millones), Puebla (5 mil 131 millones) y Chiapas (5 mil 080 millones).

Además, el Inegi reportó que Nuevo León y el Estado de México tienen la mayor cantidad de empresas de seguridad privada, con 534 y 457 respectivamente, sumando 113 mil 987 personas en el sector, de las cuales 23.9% son mujeres y 76.1% hombres.

