Guerrero, Chiapas y Zacatecas, a la cabeza de estados con mayor embarazo adolescente, según datos del Inegi

Al año nacen 40 mil bebés de mujeres adolescentes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El embarazo adolescente sigue siento hoy en día un problema social importante en México, a pesar de los esfuerzos por querer reducir las cifras en las últimas décadas. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los estados con mayor tasas de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años se concentran en el sur y centro del país.

¿Qué estados tienen las tasas de embarazo adolescente más altas?

De acuerdo con el Inegi, los estados con las tasas más altas de embarazos adolescentes son Guerrero, Chiapas, Zacatecas y Durango con cifras que superan los 70 embarazos por cada mil adolescentes, rebasando el promedio nacional. Estos estados enfrentan diversas condiciones socioeconómicas que tribuyen a este fenómeno, como pobreza, falta de acceso a los servicios de salud y educación sexual, así como ciertas culturas que fomentar el matrimonio y la maternidad a temprana edad.

Guerrero (82.1)

Chiapas (78.6)

Zacatecas (74.4)

Durango (71.5)

Coahuila (59.7)

Por otro lado, los estados del norte y centro del país, como la Ciudad de México (CDMX), Quintana Roo, Baja California Sur y Querétaro, presentan cifras bajas, lo que indica que existen diferencias regionales acerca del acceso a la información y servicios. En estos estados, la educación sexual y la disponibilidad de métodos anticonceptivos juegan un papel crucial en la disminución de un embarazo adolescente.

Ciudad de México (19.2)

Quintana Roo (39.1)

Baja California Sur y Querétaro (39.4 nacimientos)

Estado de México (42.5)

Actualmente, el Gobierno Federal implementa la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo no Planeado en Adolecentes (ENAPEA), en la cual participan 13 dependencias del Gobierno con el apoyo de Organizaciones de la Sociedad Civil, cuyas metas para el año 2030 son reducir la mitad de la tasa específica en adolescentes de 15 a 19 años y erradicar el embarazo a niñas menores de 15.

Fecundidad de nacimientos en adolescentes. Inegi

¿Qué se conmemora el 26 de septiembre?

El día 26 de septiembre se conmemora el Día Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, que nos lleva a reflexionar la importancia que es tener educación sexual integra y el acceso a servicios de salud reproductiva, buscando así generar conciencia sobre las consecuencias sociales, educativas, económicas de un embarazo adolescente, así como promover estrategias para su prevención.

El embarazo adolescente no solo tiene consecuencias personales para las jóvenes involucradas, sino también un alto costo social y económico. Las mujeres adolescentes embarazadas enfrentan mayores complicaciones en el parto, se limitan a un desarrollo educativo y profesional, y en muchas ocasiones se ven atrapadas en una vida de pobreza.

A pesar de la tasa de embarazo adolescente en los últimos años, se es necesario seguir coordinando a las autoridades, organizaciones, comunidades para promover una educación sexual integra, fortalecer los programas de planificación familiar y garantizarle a los jóvenes mayor y mejor acceso a las oportunidades sobre su salud reproductiva de manera informada y responsable.

