Guía de emergencia para actuar ante fuga de gas o incendio en casa
La explosión ocurrida este 10 de septiembre de 2025 en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, tras el accidente de una pipa de gas, reactivó la preocupación sobre qué hacer en caso de fuga de gas, incendio o explosión cerca de tu casa. Conocer las medidas de seguridad y los números de emergencia puede marcar la diferencia para salvar vidas.
En México, miles de familias conviven diariamente con tanques de gas LP o con el tránsito de pipas que transportan este combustible. Las autoridades de Protección Civil recomiendan mantener protocolos básicos de prevención y reacción inmediata ante cualquier incidente.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
Guía de emergencia para vecinos
¿Qué hacer si detectas una fuga de gas?
- No enciendas cerillos, velas ni aparatos eléctricos
- Abre puertas y ventanas para ventilar el área
- Cierra la llave de paso del tanque o pipa si es seguro hacerlo
- Evacúa el lugar y llama al 911 o a tu unidad local de Protección Civil
En caso de incendio o explosión
- Aléjate de inmediato del área afectada
- No intentes apagar las llamas si son de gran tamaño
- Auxilia a personas heridas solo si tu seguridad está garantizada
- Llama a bomberos: 5683 2222 en CDMX y Cruz Roja 5557 5757
Señales de alerta de fuga de gas
- Olor a gas en interiores o en la vía pública
- Sonido de fuga similar a un silbido en tanques o conexiones
- Presencia de flama azulada en llaves o mangueras
Teléfonos de emergencia en CDMX
- 911 para emergencias generales
- Bomberos CDMX: 55 683 2222
- Cruz Roja Mexicana: 55 5575 5757
- Protección Civil CDMX: 55 5683 2222