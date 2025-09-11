GENERANDO AUDIO...

Fuga de gas e incendio. Foto: Cuartoscuro.

La explosión ocurrida este 10 de septiembre de 2025 en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, tras el accidente de una pipa de gas, reactivó la preocupación sobre qué hacer en caso de fuga de gas, incendio o explosión cerca de tu casa. Conocer las medidas de seguridad y los números de emergencia puede marcar la diferencia para salvar vidas.

En México, miles de familias conviven diariamente con tanques de gas LP o con el tránsito de pipas que transportan este combustible. Las autoridades de Protección Civil recomiendan mantener protocolos básicos de prevención y reacción inmediata ante cualquier incidente.

Guía de emergencia para vecinos

¿Qué hacer si detectas una fuga de gas?

No enciendas cerillos, velas ni aparatos eléctricos

Abre puertas y ventanas para ventilar el área

Cierra la llave de paso del tanque o pipa si es seguro hacerlo

Evacúa el lugar y llama al 911 o a tu unidad local de Protección Civil

En caso de incendio o explosión

Aléjate de inmediato del área afectada

No intentes apagar las llamas si son de gran tamaño

Auxilia a personas heridas solo si tu seguridad está garantizada

Llama a bomberos: 5683 2222 en CDMX y Cruz Roja 5557 5757

Señales de alerta de fuga de gas

Olor a gas en interiores o en la vía pública

Sonido de fuga similar a un silbido en tanques o conexiones

Presencia de flama azulada en llaves o mangueras

Teléfonos de emergencia en CDMX