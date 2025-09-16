GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Las Fuerzas Armadas de México cuentan con un sistema de jerarquías que organiza los mandos y define las responsabilidades de cada integrante. Tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina tienen escalafones que se distinguen por sus insignias y símbolos, visibles en el uniforme.

Jerarquías en la Defensa

En el Ejército Mexicano existen cuatro escalafones: tropa, oficiales, jefes y generales.

La tropa comienza con el soldado, identificado por un parche cuadrado vacío. Le sigue el cabo, con una línea vertical llamada “cinta”; el sargento segundo, con dos cintas, y el sargento primero, con tres.

comienza con el soldado, identificado por un parche cuadrado vacío. Le sigue el cabo, con una línea vertical llamada “cinta”; el sargento segundo, con dos cintas, y el sargento primero, con tres. Los oficiales inician como subtenientes, con una barra. Luego siguen los tenientes, con dos barras, y después los capitanes segundo y primero.

inician como subtenientes, con una barra. Luego siguen los tenientes, con dos barras, y después los capitanes segundo y primero. En el escalafón de jefes , las insignias son estrellas: un mayor porta una, el teniente coronel dos y el coronel tres.

, las insignias son estrellas: un mayor porta una, el teniente coronel dos y el coronel tres. Los generales llevan el águila y estrellas: brigadier (águila y una estrella), de brigada (águila y dos estrellas), de división (águila y tres estrellas). Sólo el secretario de la Defensa porta un águila y cuatro estrellas.

En la Fuerza Aérea Mexicana, los generales se nombran de ala, de grupo y de división.

Foto: Defensa

Escalafones en la Marina

En la Secretaría de Marina los rangos se dividen en tropa, oficiales, capitanes y almirantes.

La tropa arranca con marinero, cabo, tercer maestre y segundo maestre, cuyas insignias incluyen un ancla y cintas grises en triángulo.

arranca con marinero, cabo, tercer maestre y segundo maestre, cuyas insignias incluyen un ancla y cintas grises en triángulo. Entre los oficiales , destacan el primer maestre (identificado por un círculo llamado “coca” y un listón) y los tenientes de corbeta, fragata y navío, que agregan listones según su grado.

, destacan el primer maestre (identificado por un círculo llamado “coca” y un listón) y los tenientes de corbeta, fragata y navío, que agregan listones según su grado. Los capitanes equivalen a los jefes del Ejército, con listones más anchos.

equivalen a los jefes del Ejército, con listones más anchos. Los almirantes son los de mayor rango: contraalmirante, vicealmirante, almirante y el almirante secretario, que porta estrellas y un águila.

Foto: Marina

Guardia Nacional

En la Guardia Nacional se mantienen las jerarquías del Ejército, pero con el distintivo de “Guardia Nacional”. En los generales, el águila cambia por el Águila Juarista.

