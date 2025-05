Gusano barrenador en México: estados con presencia y pérdidas económicas por cierre de fronteras

GENERANDO AUDIO...

Se han implementado acciones para contener el brote. Foto: Reuters

La presencia del gusano barrenador en México ha provocado preocupación en el sector ganadero, debido a que esta plaga ha ocasionado el cierre de fronteras por parte de Estados Unidos (EE. UU.) a partir de esta semana.

Esto deriva en la previsión de pérdidas económicas para productores mexicanos, quienes, ante la presencia de casos en algunos estados del país, junto con las autoridades, han implementado medidas sanitarias emergentes para evitar la propagación de la plaga.

Gusano barrenador en México: ¿en qué estados se han reportado casos recientemente?

Chiapas

Fue a mediados de abril pasado cuando se registró el primer caso de miasis por gusano barrenador, en el estado de Chiapas.

Se presentó en una mujer, de 77 años, en el municipio de Acacoyagua, en la costa chiapaneca. El lunes 31 de marzo sufrió una caída, la cual le provocó un traumatismo craneal y una herida en la región parietal derecha. No acudió al médico y un vecino le realizó curaciones sin mostrar mejoría. El 10 de abril presentó fiebre, por lo que un día más tarde acudió al hospital, donde mencionó que una cabra y un becerro con los que convivió presentaron “gusanera” en el ombligo dos semanas y cinco meses antes, respectivamente.

El segundo caso corresponde a un campesino de 50 años, residente del municipio de Tuzantán, Chiapas, quien inició con sintomatología el 19 de abril, después de una mordedura de perro en la pierna izquierda.

Posteriormente, ya en mayo, por lo menos 6 casos de gusano barrenador en caballos, perros y porcinos fueron detectados en el municipio de Mapastepec, Chiapas.

Oaxaca

Si bien en Oaxaca no se han reportado contagios por miasis por gusano barrenador, a principios de mayo, se detectó un contagio en un caballo del municipio de Matías Romero Avendaño.

Tras este hallazgo, se desplegó un operativo especial en la zona, con la participación de personal veterinario especializado y al menos 10 elementos del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria.

Tabasco

En febrero de este año, en el estado de Tabasco, se notificó de un nuevo caso de gusano barrenador, apenas un par de semanas después de que se anunciara la reanudación de exportaciones mexicanas de ganado a Estados Unidos, que las suspendió por esta plaga.

Fue la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA) la institución que anunció del contagio, que se detectó en cuatro animales de ganado bovino, pero sin ofrecer más detalles. La Secretaría de Agricultura confirmó más tarde la notificación de la OMSA y añadió que el caso detectado se encontraba en la frontera con Guatemala.

Cierre de la frontera con EE. UU. por plaga de gusano barrenador, ¿cómo ha afectado a los estados?

Estados Unidos anunció este domingo 11 de mayo la suspensión inmediata de las importaciones de ganado vivo, caballos y bisontes desde México, a través de todos los puertos de entrada en su frontera sur, como medida urgente frente al avance del gusano barrenador del ganado.

Dicha suspensión dejará varadas más de medio millón de cabezas de ganado con calidad de exportación, lo que generará pérdidas millonarias y un impacto severo para el sector ganadero nacional, advirtieron líderes del gremio.

En entrevista para Unotv.com, Álvaro Bustillos, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH), afirmó que la medida de Estados Unidos de suspender durante 15 días las importaciones traerá un abaratamiento del mercado, lo cual impactaría en miles de familias dedicadas a este rubro.

“Nada más de puro Chihuahua están rezagadas casi 200 mil cabezas que se van a quedar sin exportar en próximos meses, y súmale a esto otros estados: Sonora, Durango, Coahuila, Tamaulipas, que probablemente son otras 300, 400 mil cabezas, estamos hablando de más de medio millón de cabezas que hoy por hoy no van a poder salir hacia Estados Unidos”. Álvaro Bustillos, presidente de la Unión Ganadera de Chihuahua

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) explicó este fin de semana que, con esta medida de la administración Trump, dejarán de ingresar al país 11.4 millones de dólares diarios por concepto de divisas relacionadas con la venta del ganado.

Este lunes, el secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas, Antonio Varela, confirmó que ya se iniciaron gestiones diplomáticas para resolver la situación.

“Sí, ayer a mediodía nos enteramos de que la secretaria Brooke Rollins… vamos a tener una reunión virtual con Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), y Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), para ver qué procede” Antonio Varela, secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas.

El impacto económico, aunque no implica pérdidas directas, sí podría significar una reducción en las ganancias para los ganaderos.

Mientras que el líder de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Ochoa Valenzuela, hizo un llamado a todos los exportadores a detener, de forma inmediata, la logística relacionada con el envío de ganado en pie al país vecino.

De acuerdo con estimaciones de la Unión Ganadera, Sonora exporta diariamente alrededor de 2 mil 400 cabezas de ganado a Estados Unidos, con un valor comercial promedio de mil 800 dólares por unidad. El ganado que no logre cruzar durante esta ventana será resguardado en los centros de acopio y corrales de exportación, hasta que se reanuden las operaciones.

Por otro lado, en Tapachula, Chiapas, hay preocupación por la proliferación de casos de gusano barrenador en ganado y los dos recientes confirmados en humanos. En la región no hay filtros fitosanitarios, por lo que se ha facilitado el ingreso ilegal de ganado contaminado de Centroamérica.

“Sí, preocupa, porque de Centroamérica vino el problema del gusano barrenador y no hay certeza de que se esté combatiendo en el ingreso a México. Lo único que sé es que se está combatiendo en Pijiapa, que se está soltando una mosca estéril en línea recta de Pijiapa a Tabasco, igualmente de Arriaga a Tabasco” Destaca Jorge Ortiz Arévalo, director general del Rastro Municipal de Tapachula en entrevista para Unotv.com

Aunque en algunos municipios de la costa chiapaneca sí hay acciones a través del uso de la mosca estéril para el combate del gusano barrenador, no ha sido suficiente.

El secretario de Agricultura de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, aseguró que la entidad no se verá afectada por la medida impuesta por Estados Unidos, ya que se exporta el producto en corte –carne de calidad– y no ganado en pie, por lo que la restricción aplicada a la venta de animales vivos no impacta la economía agrícola local.

De hecho, explicó que la medida tendrá un impacto directo en entidades como Sonora, Durango, Coahuila y Chihuahua, que sí realizan exportación de ganado vivo hacia la nación vecina.

Asimismo, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) presentó un plan de 8 acciones urgentes para frenar el avance del gusano barrenador del ganado.

Durante una reunión virtual con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, ganaderos de la CNOG, presida por Homero García de la Llata, explicaron que el plan busca reforzar la bioseguridad, el control sanitario y la cooperación binacional ante el riesgo sanitario que representa esta plaga:

Sellar la frontera sur al paso ilegal de ganado, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Incluir a ganaderos de México y EE. UU. en el Comité Binacional para aprovechar su experiencia en campo. Regionalizar la frontera norte y controlar el traslado de ganado hacia estados exportadores. Establecer una planta productora de moscas estériles en la frontera sur, como parte del control biológico. Incrementar el presupuesto federal para el combate al GBG. Integrar a gobiernos estatales y comités ganaderos en el control de movilizaciones. Supervisar la llegada de ganado a engordas con personal de Senasica. Reforzar la capacitación de productores en la revisión y tratamiento de heridas.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, rechazó la medida del Gobierno de Estados Unidos para frenar el paso del ganado mexicano debido a la presencia del gusano barrenador, una plaga que afecta al ganado bovino.

Mientras que Julio Berdegué, secretario de Agricultura, informó que se analiza cerrar la frontera a países de Centroamérica, pero aseguró que, por ahora, únicamente “se va a restringir el ingreso de ganado desde la frontera sur” durante los 15 días que estarán cerradas las fronteras al norte del país.

