“Basta de políticos”: Gustavo de Hoyos listo para encabezar proyecto ciudadano a la Presidencia

Gustavo de Hoyos Walther es Abogado. Foto: Cuartoscuro

El bajacaliforniano Gustavo de Hoyos Walther se declaró listo para encabezar el proyecto de la ciudadanía en el 2024: “Basta de políticos que no saben hacer las cosas, sexenio tras sexenio nos han fallado de manera recurrente, hoy México necesita personas que sientan lo mismo que los demás y yo quiero representar ese proyecto que surja de la misma gente”, destacó.

Ver más Somos 160,000,000 de mexicanos… y 3,000 políticos toman las decisiones del país ¡Es inaceptable! Es tiempo de que UNO DE NOSOTROS llegue a la Presidencia y TODOS JUNTOS tomemos las decisiones 🇲🇽#YaNosToca‼️‼️ #UnoDeNosotros pic.twitter.com/VRuYmm8707 — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) March 13, 2023

“Soy orgullosamente norteño y fronterizo, no vivo de la política y, así como en mis negocios y mi vida privada, me gusta ser claro y directo. Yo estoy listo y me apunto hacia el 2024”, enfatizó.

De Hoyos Walther, señaló que quiere un México Ganador para todos, no del mañana sino de hoy, y convocó a los ciudadanos a que nos atrevamos a que uno de nosotros llegue a la Presidencia de la República, y que todos juntos tomemos las decisiones en lugar de que lo hagan unos cuantos políticos.

Sostuvo que los políticos tradicionales nos quieren hacer pensar que tenemos que conformarnos con su mediocridad de siempre, pero desde la ciudadanía vamos a atrevernos a cambiar esa mala costumbre, pero para eso necesitamos organizarnos. Estoy seguro que en esta alternativa de los ciudadana nos va ir mucho mejor a todos, indicó.

Expuso que para lograr esta transformación se requieren cambios drásticos como, por ejemplo:

1. Servicios de salud y educación de calidad para todos los mexicanos. Que cualquiera y todos los mexicanos puedan elegir escuela y clínica pública o privada, la que necesite, pagada por el gobierno, donde quiera que estén.

Hoy los impuestos no se gastan en lo que se necesita, y aunque digan que no, los recursos sí alcanzan. De lo que se trata es de poner el dinero donde debe estar y de gastarlo bien.

2. Un nuevo acuerdo con Estados Unidos para abrir la frontera sin límites a la inversión. Juntos mexicanos y americanos hacer más negocios, que haya más trabajo para todos, aquí y allá. Y con ello desaparecer el muro fronterizo, y que todos podamos ir y venir de un país a otro, sin restricciones.

3. Combatir a la delincuencia de manera radical para recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas. Evaluar todas las opciones, incluida la pena de muerte, cadena perpetua, extradición automática y cooperación total entre México y Estados Unidos en seguridad. “Yo me voy a sentar a negociar con Biden y no con la mamá del Chapo”, resaltó.

4. Acabar con los feminicidas, violadores y parejas violentas. Sin contemplaciones. Para que las hijas, esposas y madres de todos, caminen tranquilas y vivan sin miedo. Lo que se tenga que hacer, hacerlo ya.

La ruta al México Ganador se van a definir con la aportación de la gente de todo el país, y por esta razón es que me comprometo a tomar como estandarte la propuesta ciudadana que se viene construyendo con la convocatoria del movimiento cívico Unid@s, finalizó Gustavo de Hoyos Walther.

Breve semblanza

Gustavo de Hoyos Walther es Abogado. Fundador y director general de la firma De Hoyos y Avilés, S.C., líder en servicios legales de asesoría y litigio, con operación multirregional en México. Fue presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex (2016-2020), y ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas en Baja California.

Focaliza su participación cívica en la activación ciudadana por medio del movimiento Unid@s; en el impulso de la alianza electoral opositora a través de Sí por México; y en la defensa del estado de derecho como presidente del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, A.C. (CNLE).