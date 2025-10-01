Gutiérrez Luna desiste de sanción contra consejeras del INE

GENERANDO AUDIO...

Gutiérrez Luna desiste de buscar sanciones a consejeras de INE. Foto: Cuartoscuro

El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) recibió el oficio enviado por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, en el que notifica su desistimiento del proceso de sanción administrativa iniciado en contra de las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala, por haber votado a favor de aplazar el proceso de revocación de mandato en 2021.

De acuerdo con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, el asunto es ajeno al Consejo General del instituto, y corresponde únicamente al órgano interno valorar la solicitud del legislador y tomar la decisión que proceda.

INE confirma recepción del oficio de Gutiérrez Luna

“Llegó un oficio al órgano interno de control, eso es lo que tenemos conocimiento, en donde a partir del conocimiento de que había sido ejecutado el programa en su totalidad y con los resultados entregados, eso había quedado sin materia. Está en este momento en valoración del órgano interno de control”, expuso Taddei.

Pendiente, reunión sobre presupuesto del INE

En otro tema, la presidenta del Consejo General informó que aún no existe fecha definida para que los diputados federales se reúnan con el INE y analicen el presupuesto para el próximo año.

“Todavía no se abre ese espacio, en cuanto estemos avisados, ya ves que ellos ponen su calendario de cómo van presentando las instituciones, estaremos ahí presentes, estamos listos para ir a defender el presupuesto…”, dijo.

De esta forma, mientras el desistimiento de Gutiérrez Luna sigue en valoración del órgano de control, el instituto se prepara para defender su propuesta de recursos ante el Congreso.

