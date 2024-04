Tras video, Gutiérrez Müller, Sheinbaum, Xóchitl y más llaman a respetar vida privada de familiares de políticos

Tras la difusión de un video que muestra un altercado entre Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata presidencial por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, y un elemento de seguridad de un antro ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, diferentes personalidades, y los involucrados en el caso, se pronunciaron por “respetar la vida privada de los familiares de los políticos”.

La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Beatriz Gutiérrez Müller, explicó que defiende “el derecho que tienen los familiares de políticos a ser respetados en su persona y vida privada”.

En su cuenta personal de Facebook, rechazó la práctica de utilizar a los consanguíneos como armas políticas, para perjudicar a un candidato.

La también escritora hizo especial hincapié en la vulnerabilidad de los niños y menores, quienes son blanco de ataques aún más deplorables: “Es abominable que ataquen a estos últimos”.

Además, hizo un llamado a los políticos en campaña y a sus equipos a que “jueguen limpio. Quizá es mucho pedir. Pero, como mexicana, rechazo que los familiares sigan siendo daños colaterales”.

También envió un mensaje a Juan Pablo Sánchez Gálvez:

En su publicación, expresó su solidaridad con las víctimas de este tipo de ataques.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a pregunta expresa, en su conferencia matutina de este jueves, explicó que, “para ser respetuoso, no se mete en eso”.

Respecto al posicionamiento de su esposa, la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, añadió:

“No me meto tampoco en eso porque… Yo creo que ya es de dominio público. No, no, no. En la casa somos respetuosos, la verdad, independientes, y cada quien”.